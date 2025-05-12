Анна Алхим встретилась с российским блогером и снова нарвалась на критику
- Украинскую блогершу Анна Алхим раскритиковали из-за встречи с российским блогером Игорем Синяком во Франции.
- Игорь Синяк, который родился в Украине, но имеет российский паспорт, открыто не осудил войну России против Украины.
Украинская блогерша Анна Алхим попала в очередной скандал. Во Франции она встретилась с российским блогером Игорем Синяком, который родился в Донецкой области, но предал Украину.
На днях Анна Алхим и Игорь Синяк поужинали в одном из заведений Франции. Фотографию с российским блогером она распространила в инстаграм-сториз, передает Show 24.
Кстати Рамина Эсхакзай отреагировала на скандал с Алхим: "Украина – не сериал российского производства"
После публикации фотографии с Игорем Синяком, Анну Алхим в очередной раз раскритиковали в сети. Высказалась, в частности, и Елена Мандзюк, которая ранее публично осудила одиозную блогершу.
Я хочу, чтобы все, кто до сих пор не определился, с кем они, увидели эту компанию. И поняли, что это не "интернациональная дружба" – это публичная измена с людьми, которые поддерживают "СВО", или как там они называют войну в Украине?,
– написала Мандзюк.
Анну Алхим раскритиковали в сети
- "Фото с русским блогером – это уже не ошибка, это позиция. Там, где кто-то теряет дом, Аня находит новых друзей. Не путайте мировоззрение с предательством – здесь все очевидно без слов. За один стол садятся не просто так".
- "Здесь определенно понятно, что выбор она сделала. Вряд ли после такого она планирует вернуться в Украину".
- "Дно пробито в очередной раз. Надеюсь, ее как минимум закенселят".
- "Как неожиданно. Российская консерва вскрылась и уже можно без соусов "у нас свобода слова" открыто тусоваться с россиянчиками. Это же не первый кейс, а наши люди выводов не делают".
- "И кто-то еще будет говорить, что она за Украину?! Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты".
- "Я поражена. Это тотальная измена. Мне обидно за таких людей".
- "Казалось, что ниже упасть невозможно. Но Аня всегда это делает".
Анну Алхим раскритиковали из-за встречи с Игорем Синяком / Скриншоты с Threads
Что известно об Игоре Синяке
Игорь Синяк – российский блогер, который родился в городе Краматорск Донецкой области.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, он некоторое время молчал, а потом записал обращение, в котором "нарушил молчание" и назвал войну "п*здцем".
Если вы вдруг на секунду подумаете о том, что от того молчания, которого я придерживаюсь, мне становится легче, то спешу вам напомнить, что прямо сейчас в Краматорске находятся мои родители. И от этого молчания не легче никому: ни мне, ни вам. Но стоит помнить один очень важный момент: несмотря на то, что я родился в Украине, у меня российский паспорт, я гражданин Российской Федерации. И я не буду нарушать закон. Я не хочу в тюрьму. Я не хочу последствий. Я этого делать не буду,
– сказал Игорь Синяк.
В видео Синяк показал российский паспорт и не сказал, что войну против Украины начала Россия. Блогер и дальше придерживается молчаливой позиции, пока город, в котором он родился, страдает от российских обстрелов.