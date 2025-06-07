Анна Алхим прокомментировала встречу с россиянами во Франции: "Они люди мира"

В прошлом месяце скандальная украинская блогерша Анна Алхим посетила Париж, где встретилась с россиянами. Среди них был и российский блогер Игорь Синяк, который родом из города Краматорск Донецкой области, но молчит о войне.

Анна Алхим рассказала, что встречалась с тремя россиянами в столице Франции. Блогерша вместе с Еленой Мандзюк, с которой имела публичный конфликт, дала интервью Рамини Эсхакзай, где прокомментировала ситуацию, передает Show 24.

Кстати Для меня музыка вне политики, – Алхим ответила, будет ли слушать российское после скандала

По словам Анны Алхим, россияне, с которыми она встречалась в Париже, имеют свою позицию, но не выражают ее. Кроме того, блогерша добавила, что они 20 лет не были в России, а одному из них запретили въезд туда на 50 лет.

Елена Мандзюк отметила, что замалчивание войны, которого придерживаются те россияне, – это также поддержка, на что Алхим ответила, что это их выбор. Одиозная блогерша заявила, что они "люди мира". Анна также рассказала, что скоро будет выступать с россиянином на мероприятии в Берлине, который организовывает украинка из Харькова.

Анна Алхим о "хороших русских"

Анна Алхим считает, что есть "хорошие русские". Она привела в пример тех, которые воюют на стороне Украины, и тех, которые много лет назад выехали из России и живут в других странах.

В то же время Мандзюк подчеркнула, что такие россияне должны выходить на митинги в поддержку Украины, а не придерживаться позиции: "Я за мир".

Я не считаю, что они что-то должны кому-то. Они живут свою жизнь,

– ответила Анна Алхим.

Интервью с Анной Алхим и Еленой Мандзюк: смотрите видео онлайн

Напомним, что в сети раскритиковали Анну Алхим после встречи с Игорем Синяком. Российский блогер записал видеообращение через некоторое время после начала полномасштабного вторжения, где объяснил свое молчание. Он заявил, что является гражданином России, поэтому не будет нарушать закон.