Таю в этих сладких объятиях, – звезда "Сватов" Кошмал очаровала фото новорожденной дочери
- Украинская актриса Анна Кошмал, известная по сериалу "Сваты", стала мамой доченьки, которой исполнился месяц.
- Анна поделилась редкими фото с новорожденной Софийкой.
Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известной благодаря роли в сериале "Сваты", стала мамой дочери. На днях Софийке исполнился месяц.
По этому случаю знаменитость поделилась редкими фото с девочкой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анны.
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Так, Кошмал выставила фотографии дочери, где та лежит на диване в белоснежном платье. На фоне можно увидеть шарик, букет роз и сладости. Кроме того, Анна выставила и совместные кадры с Софией.
Ежедневно таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любви,
– написала актриса под фото.
В то же время пока знаменитость скрывает лицо дочери.
Заметим, звезда "Сватов" стала мамой во второй раз 11 марта.
Что известно о детях Анны Кошмал
- Актриса вместе с мужем воспитывает 6-летнего сына Михаила. Правда, личность возлюбленного она держит в тайне.
- О своей второй беременности Анна объявила осенью прошлого года.
Заметим, недавно рэпер Эминем стал дедушкой.