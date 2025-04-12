Таю в этих сладких объятиях, – звезда "Сватов" Кошмал очаровала фото новорожденной дочери

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известной благодаря роли в сериале "Сваты", стала мамой дочери. На днях Софийке исполнился месяц.

По этому случаю знаменитость поделилась редкими фото с девочкой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анны.

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Так, Кошмал выставила фотографии дочери, где та лежит на диване в белоснежном платье. На фоне можно увидеть шарик, букет роз и сладости. Кроме того, Анна выставила и совместные кадры с Софией.

Ежедневно таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любви,

– написала актриса под фото.

В то же время пока знаменитость скрывает лицо дочери.

Заметим, звезда "Сватов" стала мамой во второй раз 11 марта.

Что известно о детях Анны Кошмал

Актриса вместе с мужем воспитывает 6-летнего сына Михаила. Правда, личность возлюбленного она держит в тайне.

О своей второй беременности Анна объявила осенью прошлого года.

Заметим, недавно рэпер Эминем стал дедушкой.