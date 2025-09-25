Елена Зеленская резко осудила выступление известной российской певицы Нетребко в Лондонской опере
- Елена Зеленская осудила выступление российской певицы Анны Нетребко в Лондонской опере, считая, что культурные события могут повлиять на восприятие страны на международном уровне.
- Несмотря на критику, Нетребко выступила на открытии сезона 2025-2026 годов в Королевской опере.
В начале сентября в Королевской опере в Лондоне стартовал сезон 2025-2026. На сцене тогда выступила российская оперная певица Анна Нетребко, несмотря на многочисленные протесты украинских активистов. Теперь об этом публично высказалась первая леди Украины.
Елена Зеленская раскритиковала решение Королевской оперы пригласить россиянку. Об этом она сказала в интервью британскому изданию The Times, передает Show 24.
Доступ к полному интервью жены Владимира Зеленского можно получить, оформив подписку, однако, как пишет УНИАН, первая леди Украины "была неприятно поражена" и чувствовала "грусть", когда узнала, что российская оперная певица Анна Нетребко все же выступит в Лондоне.
Елена Зеленская объяснила, что война происходит не только на линии фронта, но и в культурном пространстве.
Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят замечательное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, которая воспитала такого певца, не такая уж и плохая,
– отметила супруга Президента Украины.
Зеленская добавила: "Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки".
Для справки! Анна Нетребко открыла оперный сезон в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини. Она спела в четырех спектаклях, которые проходили с 11 до 21 сентября в Королевской опере в Лондоне. Кроме того, известно, что уже в декабре российская оперная певица примет участие еще в четырех постановках, а летом 2026 года запланирован ее сольный концерт.
Кто такая Анна Нетребко и что известно о ее позиции относительно войны в Украине?
- Анна Нетребко – российская оперная певица. Артистка имеет два гражданства: российское и австрийское.
- В декабре 2014 года оперная певица сделала "благородный жест". Она передала чек на 1 миллион рублей для помощи Донецкому национальному театру оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко. Этот сертификат Нетребко вручила экс-депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге и даже сфотографировалась с сепаратистским флагом так называемой "Новороссии".
- Тогда это назвали политическим заявлением, раскритиковали певицу в сети и призвали лишить ее гражданства Австрии, но Нетребко заявила, что якобы просто "хотела поддержать искусство и артистов во время ужасного конфликта".
- В марте 2022 года Нетребко опубликовали пост в фейсбуке, где отметила, что категорически осуждает войну в Украине и не является союзником ни одного российского лидера. Она добавила, что живет в Австрии, и одновременно отметила, что любит свою родину Россию.