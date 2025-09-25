В начале сентября в Королевской опере в Лондоне стартовал сезон 2025-2026. На сцене тогда выступила российская оперная певица Анна Нетребко, несмотря на многочисленные протесты украинских активистов. Теперь об этом публично высказалась первая леди Украины.

Елена Зеленская раскритиковала решение Королевской оперы пригласить россиянку. Об этом она сказала в интервью британскому изданию The Times, передает Show 24.

Доступ к полному интервью жены Владимира Зеленского можно получить, оформив подписку, однако, как пишет УНИАН, первая леди Украины "была неприятно поражена" и чувствовала "грусть", когда узнала, что российская оперная певица Анна Нетребко все же выступит в Лондоне.

Елена Зеленская объяснила, что война происходит не только на линии фронта, но и в культурном пространстве.

Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят замечательное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, которая воспитала такого певца, не такая уж и плохая,

– отметила супруга Президента Украины.

Зеленская добавила: "Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки".

Для справки! Анна Нетребко открыла оперный сезон в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини. Она спела в четырех спектаклях, которые проходили с 11 до 21 сентября в Королевской опере в Лондоне. Кроме того, известно, что уже в декабре российская оперная певица примет участие еще в четырех постановках, а летом 2026 года запланирован ее сольный концерт.

Кто такая Анна Нетребко и что известно о ее позиции относительно войны в Украине?