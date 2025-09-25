На початку вересня в Королівській опері в Лондоні стартував сезон 2025-2026. На сцені тоді виступила російська оперна співачка Анна Нетребко – попри численні протести українських активістів. Тепер про це публічно висловилась перша леді України.

Олена Зеленська розкритикувала рішення Королівської опери запросити росіянку. Про це вона сказала в інтерв'ю британському виданню The Times, передає Show 24.

Не пропустіть Герой мему "Я в Польщі" розповів, навіщо поїхав за кордон і чи повернеться в Україну

Доступ до повного інтерв'ю дружини Володимира Зеленського можна отримати, оформивши підписку, проте, як пише УНІАН, перша леді України "була неприємно вражена" та відчувала "смуток", коли дізналася, що російська оперна співачка Анна Нетребко все ж виступить у Лондоні.

Олена Зеленська пояснила, що війна відбувається не лише на лінії фронту, а й у культурному просторі.

Країна може втратити вплив в одному місці, але набути багато чого через спорт, дипломатію, навіть кухню. Коли люди бачать чудовий виступ і чують прекрасний голос, вони думають: "Вау, можливо, країна, яка виховала такого співака, не така вже й погана,

– зазначила дружина Президента України.

Зеленська додала: "Але ми не можемо ображатися, якщо не всі встають поруч із нами, взявшись за руки".

Для довідки! Анна Нетребко відкрила оперний сезон у новій постановці "Тоски" Джакомо Пуччіні. Вона заспівала у чотирьох виставах, які проходили з 11 до 21 вересня в Королівській опері в Лондоні. Крім того, відомо, що вже в грудні російська оперна співачка візьме участь ще в чотирьох постановках, а влітку 2026 року запланований її сольний концерт.

Хто така Анна Нетребко і що відомо про її позицію щодо війни в Україні?