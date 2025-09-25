Олена Зеленська різко засудила виступ відомої російської співачки Нетребко в Лондонській опері
- Олена Зеленська засудила виступ російської співачки Анни Нетребко в Лондонській опері, вважаючи, що культурні події можуть вплинути на сприйняття країни на міжнародному рівні.
- Річ у тім, що Нетребко виступила на відкритті сезону 2025-2026 років у Королівській опері.
На початку вересня в Королівській опері в Лондоні стартував сезон 2025-2026. На сцені тоді виступила російська оперна співачка Анна Нетребко – попри численні протести українських активістів. Тепер про це публічно висловилась перша леді України.
Олена Зеленська розкритикувала рішення Королівської опери запросити росіянку. Про це вона сказала в інтерв'ю британському виданню The Times, передає Show 24.
Доступ до повного інтерв'ю дружини Володимира Зеленського можна отримати, оформивши підписку, проте, як пише УНІАН, перша леді України "була неприємно вражена" та відчувала "смуток", коли дізналася, що російська оперна співачка Анна Нетребко все ж виступить у Лондоні.
Олена Зеленська пояснила, що війна відбувається не лише на лінії фронту, а й у культурному просторі.
Країна може втратити вплив в одному місці, але набути багато чого через спорт, дипломатію, навіть кухню. Коли люди бачать чудовий виступ і чують прекрасний голос, вони думають: "Вау, можливо, країна, яка виховала такого співака, не така вже й погана,
– зазначила дружина Президента України.
Зеленська додала: "Але ми не можемо ображатися, якщо не всі встають поруч із нами, взявшись за руки".
Для довідки! Анна Нетребко відкрила оперний сезон у новій постановці "Тоски" Джакомо Пуччіні. Вона заспівала у чотирьох виставах, які проходили з 11 до 21 вересня в Королівській опері в Лондоні. Крім того, відомо, що вже в грудні російська оперна співачка візьме участь ще в чотирьох постановках, а влітку 2026 року запланований її сольний концерт.
Хто така Анна Нетребко і що відомо про її позицію щодо війни в Україні?
- Анна Нетребко – російська оперна співачка. Артистка має два громадянства: російське та австрійське.
- В грудні 2014 року оперна співачка зробила "благородний жест". Вона передала чек на 1 мільйон рублів для допомоги Донецькому національному театру опери та балету ім. Анатолія Солов'яненка. Цей сертифікат Нетребко вручила екс-депутату Верховної ради України Олегу Царьову на Міжнародному культурному форумі у Санкт-Петербурзі й навіть сфотографувалась з сепаратистським прапором так званої "Новоросії".
- Тоді це назвали політичною заявою, розкритикували співачку в мережі й закликали позбавити її громадянства Австрії, та Нетребко заявила, що нібито просто "хотіла підтримати мистецтво й артистів під час жахливого конфлікту".
- В березні 2022 року Нетребко опублікували допис у фейсбуці, де зазначила, що категорично засуджує війну в Україні й не є союзником жодного російського лідера. Вона додала, що мешкає в Австрії, та водночас наголосила, що любить свою батьківщину Росію.