Известная украинская актриса Сагайдачная вместе с новорожденной дочкой попала в больницу

Украинская актриса, которая снималась в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная попала в больницу. Дело в том, что заболела ее новорожденная дочь.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

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Так, Анна Сагайдачная вышла в сторис, где рассказала, что вместе с 1-месячной доченькой оказалась в больнице. Малышка "подхватил" вирус. Сначала вирусом заболел ее старший сын Тимур от предыдущего брака, а потом и младенец. Актриса откровенно призналась о значительных затратах на лечение.

Анна Сагайдачная попала в больницу с новорожденной дочкой: смотрите видео онлайн

Если выйти из палаты и спуститься в холл клиники, то чувствуешь себя как на курорте в Буковеле, правда, даже классный отель там стоил бы в разы дешевле, чем пребывание здесь,

– отметила Анна.



Анна Сагайдачная попала в больницу с новорожденной дочкой / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, о том, что Сагайдачная во второй раз стала мамой стало известно в декабре 2024 года. Правда, пока актриса не показывает лицо новорожденной дочери и не рассекречивает ее имя.