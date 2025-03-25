Анна Сагайдачная призналась, почему не вышла замуж за отца своей дочери
- Актриса Анна Сагайдачная не узаконила отношения со своим избранником, поскольку тогда только получила документ о разводе и не хотела спешить с новым браком.
- Сагайдачная скрывает отца своей дочери из-за страха критики, но отметила, что уже готова к замужеству.
Актриса Анна Сагайдачная поделилась подробностями личной жизни. В частности, звезда сериала "Крепостная" призналась, почему не узаконила отношения со своим нынешним избранником, от которого родила дочь.
Об этом Сагайдачная рассказала в интервью Славе Демину, пишет Show 24. Актриса отметила, что любимый сделал ей предложение сразу, как они начали встречаться, и сказал, что "искал ее всю жизнь".
Кстати Анна Сагайдачная призналась, что была замужем дважды: актриса раскрыла детали первого брака
Анна Сагайдачная вспомнила, что мужчина спрашивал, почему она не готова выходить замуж. На что актриса ответила, что только развелась с Евгением Третьяком.
Я была одинокой уже достаточно давно. Когда Женя написал мне, что теперь мы официально разведены, я в тот день в роддоме была, у меня кума рожала, и я говорю: "Танька, я разведена". То есть это даже не было для меня каким-то событием, потому что я уже давно была одна,
– поделилась Сагайдачная.
Анна сказала любимому, чтобы они подождали с женитьбой, ведь это не влияет на их отношения. Она только получила документ о разводе, поэтому не хотела сразу бежать в ЗАГС.
Интервью с Анной Сагайдачной: смотрите видео онлайн
Почему Анна Сагайдачная скрывает любимого
Анна Сагайдачная также призналась, что скрывает отца своей дочери, поскольку боится критики. Актриса считает, что сейчас люди не очень радуются чужому счастью, а многие сосредоточены на своем горе.
Сагайдачная приняла решение пока оберегать личную жизнь от публичности и даже отказалась рассекречивать имя нынешнего избранника. В то же время актриса добавила, что уже готова к замужеству и хочет сыграть свадьбу, поэтому если любимый снова ей сделает предложение, Анна скажет "да".
Коротко о личной жизни Анны Сагайдачной
- Напомним, что Сагайдачная объявила о разводе с Евгением Третьяком в июне 2024 года. Они поженились в 2018 году, впоследствии в этом браке родился сын Тимур.
- В интервью Славе Демину актриса призналась, что это был ее второй брак. Впервые Анна вышла замуж в студенческие годы, однако пара быстро развелась, ведь муж ревновал ее к работе.
- В декабре 2024 года Анна Сагайдачная сообщила, что во второй раз стала мамой. У актрисы и ее любимого, которого она не показывает публике, родилась дочь.