Анна Сагайдачная призналась, почему не вышла замуж за отца своей дочери

Актриса Анна Сагайдачная поделилась подробностями личной жизни. В частности, звезда сериала "Крепостная" призналась, почему не узаконила отношения со своим нынешним избранником, от которого родила дочь.

Об этом Сагайдачная рассказала в интервью Славе Демину, пишет Show 24. Актриса отметила, что любимый сделал ей предложение сразу, как они начали встречаться, и сказал, что "искал ее всю жизнь".

Кстати Анна Сагайдачная призналась, что была замужем дважды: актриса раскрыла детали первого брака

Анна Сагайдачная вспомнила, что мужчина спрашивал, почему она не готова выходить замуж. На что актриса ответила, что только развелась с Евгением Третьяком.

Я была одинокой уже достаточно давно. Когда Женя написал мне, что теперь мы официально разведены, я в тот день в роддоме была, у меня кума рожала, и я говорю: "Танька, я разведена". То есть это даже не было для меня каким-то событием, потому что я уже давно была одна,

– поделилась Сагайдачная.

Анна сказала любимому, чтобы они подождали с женитьбой, ведь это не влияет на их отношения. Она только получила документ о разводе, поэтому не хотела сразу бежать в ЗАГС.

Интервью с Анной Сагайдачной: смотрите видео онлайн

Почему Анна Сагайдачная скрывает любимого

Анна Сагайдачная также призналась, что скрывает отца своей дочери, поскольку боится критики. Актриса считает, что сейчас люди не очень радуются чужому счастью, а многие сосредоточены на своем горе.

Сагайдачная приняла решение пока оберегать личную жизнь от публичности и даже отказалась рассекречивать имя нынешнего избранника. В то же время актриса добавила, что уже готова к замужеству и хочет сыграть свадьбу, поэтому если любимый снова ей сделает предложение, Анна скажет "да".

Коротко о личной жизни Анны Сагайдачной