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Show24 Украинские звезды Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная покрестила дочь и рассекретила ее имя
19 мая, 16:31
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Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная покрестила дочь и рассекретила ее имя

Мария Примыч
Основні тези
  • Актриса Анна Сагайдачная, известная по сериалу "Крепостная", покрестила свою дочь Миру 17 мая в Спасо-Преображенском соборе.
  • В комментариях к сообщению в Instagram пользователи поздравляют Сагайдачную, выражая восхищение именем девочки и желают ей здоровья и счастья.

Актриса Анна Сагайдачная, известная по сериалу "Крепостная", покрестила дочь. Она также рассекретила имя девочки.

Сагайдачная поделилась видео с таинства крещения в инстаграме, пишет Show 24. Оно состоялось 17 мая в Спасо-Преображенском соборе.

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Анна Сагайдачная назвала дочь Мирой. Актриса поблагодарила крестных родителей, а также украинские бренды которые помогли создать образы для нее и дочери.

Было так красиво и уютно. Светлый день, 
– написала Сагайдачная.

Реакция сети

В комментариях к сообщению люди поздравляют Сагайдачную с крещением дочери.

  • "Какое прекрасное имя Мира. Здоровья и счастья вам".
  • "Поздравляю с таким днем, Аничка. Очень красивое имя у доченьки".
  • "Какая у вас красивая дочь. Поздравляю вас с крещением".
  • "Пусть Бог оберегает малышку".
  • "Пусть Мируся растет здоровой и счастливой возле своих родителей".

Кстати! Ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская покрестила дочерей.

Коротко о личной жизни Анны Сагайдачной