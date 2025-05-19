Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная покрестила дочь и рассекретила ее имя
- Актриса Анна Сагайдачная, известная по сериалу "Крепостная", покрестила свою дочь Миру 17 мая в Спасо-Преображенском соборе.
- В комментариях к сообщению в Instagram пользователи поздравляют Сагайдачную, выражая восхищение именем девочки и желают ей здоровья и счастья.
Актриса Анна Сагайдачная, известная по сериалу "Крепостная", покрестила дочь. Она также рассекретила имя девочки.
Сагайдачная поделилась видео с таинства крещения в инстаграме, пишет Show 24. Оно состоялось 17 мая в Спасо-Преображенском соборе.
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Анна Сагайдачная назвала дочь Мирой. Актриса поблагодарила крестных родителей, а также украинские бренды которые помогли создать образы для нее и дочери.
Было так красиво и уютно. Светлый день,
– написала Сагайдачная.
Реакция сети
В комментариях к сообщению люди поздравляют Сагайдачную с крещением дочери.
- "Какое прекрасное имя Мира. Здоровья и счастья вам".
- "Поздравляю с таким днем, Аничка. Очень красивое имя у доченьки".
- "Какая у вас красивая дочь. Поздравляю вас с крещением".
- "Пусть Бог оберегает малышку".
- "Пусть Мируся растет здоровой и счастливой возле своих родителей".
Кстати! Ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская покрестила дочерей.
Коротко о личной жизни Анны Сагайдачной
Напомним, что в декабре прошлого года Анна Сагайдачная сообщила, что во второй раз стала мамой. Интересно, что отца дочери актриса скрывает, ведь, как признавалась ранее, боится критики.
У Сагайдачной также есть сын Тимур, которого она родила в браке с Евгением Третьяком. Они поженились в 2018 году, а в июне 2024 года Анна официально объявила о разводе.