Снова влюбилась: Анна Саливанчук намекнула на новый роман после развода

Украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что влюбилась. Звезда впервые рассказала о знакомстве с мужчиной и поделилась, чем он ее покорил.

Анна Саливанчук впервые поделилась деталями новых отношений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "ЖВЛ представляет". Актриса призналась, что познакомилась с мужчиной на своей работе.

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"У меня случай был, я считаю, довольно интересный, но и банальный. Это был театр, это была моя работа, – рассказала Анна Саливанчук.

Звезда кино пока не рассказывает, или ее новый избранник – это коллега, или поклонник. Но отметила, что он покорил ее своей откровенностью.

У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Люблю, когда просто искренне смотрят в глаза, и ты понимаешь, что это правда,

– поделилась актриса.

Анна Саливанчук призналась, что для нее свидание мечты – когда она смотрит на мужчину, чувствует бабочек в животе и понимает – "я ничего от него не хочу, просто хочу смотреть".

Развод Анны Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук и народный депутат Александр Божко состояли в браке около 8 лет. У них родилось двое сыновей – Глеб (2015) и Никита (2020).

В марте 2024 года Анна сообщила о разводе, который на самом деле произошел еще весной 2023 года. Через несколько месяцев она впервые призналась, что повлекло распад брака. По словам актрисы, в жизни она ставила детей на первое место, что и стало ошибкой.