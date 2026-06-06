Анна Саливанчук публично пристыдила своего бывшего мужа-депутата

Анна Саливанчук пристыдила своего бывшего мужа, народного депутата Александра Божкова. Актриса упрекнула политика за то, что он не принимает участия в жизни их сыновей.

О бывшем муже Саливанчук высказалась на своей странице в инстаграме.

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5 июня в украинских школах прозвучал последний звонок. В семье Анны Саливанчук также был праздник, ведь ее старший сын, 10-летний Глеб, закончил начальную школу.

По случаю выпускного школьники станцевали первый вальс. Однако бывший муж актрисы не пришел на праздник. Саливанчук рассказала, что Александр Божков не поддерживает связь с сыновьями.

Как жаль, что мой сын не знает мечту своего папы, потому что папа не общается со своими детьми. И, конечно, не приходит на выпускные. Но как хорошо, что мои сыновья хорошо знают все мечты своей мамы, которая ради них горы свернет,

– заметила Анна.

Божков не общается со своими сыновьями / Скриншот из инстаграма Саливанчук

Почему развелись Саливанчук и Божков?

Анна Саливанчук вышла замуж за Александра Божкова в 2015 году. В том же году у супругов родился сын Глеб, а в сентябре 2020-го на свет появился Никита.

Актриса объявила о разводе с мужем в 2024 году, однако они разошлись еще в 2023-м. Впоследствии Саливанчук рассказала, что основной причиной разрыва стали разные приоритеты. По словам женщины, у нее всегда на первом месте были дети, а не муж.