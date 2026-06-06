Про колишнього чоловіка Саліванчук висловилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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5 червня в українських школах пролунав останній дзвоник. У родині Анни Саліванчук також було свято, адже її старший син, 10-річний Гліб, закінчив початкову школу.

З нагоди випускного школярі станцювали перший вальс. Проте колишній чоловік акторки не прийшов на свято. Саліванчук розповіла, що Олександр Божков не підтримує зв'язок з синами.

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Як шкода, що мій син не знає мрію свого тата, бо тато не спілкується зі своїми дітьми. І, звичайно, не приходить на випускні. Але як добре, що мої сини добре знають усі мрії своєї мами, яка заради них гори зверне,

– зауважила Анна.

Божков не спілкується зі своїми синами / Скриншот з інстаграму Саліванчук

Чому розлучились Саліванчук і Божков?

Анна Саліванчук вийшла заміж за Олександра Божкова у 2015 році. Того ж року в подружжя народився син Гліб, а у вересні 2020-го на світ з'явився Микита.

Акторка оголосила про розлучення з чоловіком у 2024 році, проте вони розійшлися ще у 2023-му. Згодом Саліванчук розповіла, що основною причиною розриву стали різні пріоритети. За словами жінки, у неї завжди на першому місті були діти, а не чоловік.