Буду ночным кошмаром: Анна Тринчер ответила на слова Волошина об их расставании
Анна Тринчер прокомментировала слова своего бывшего мужа Александра Волошина, который намекнул, что скучает по ней. Певица заявила, что забыть ее будет непросто, а в другой беседе призналась, что сейчас влюблена.
Артистка стала первой гостьей рубрики "Что там пишут" в программе "Ближе к звездам". Ей предложили без подготовки отреагировать на публикации о себе. Среди них были и новости о бывшем муже, который выразил сожаление по поводу их расставания.
В ответ Анна заговорила о своих амбициях. Она настроена работать и развиваться, поэтому ее песни и появление на экранах еще будут напоминать о ней бывшему.
Я всегда буду работать, я всегда буду развиваться. Вы просто не сможете проснуться, не увидев меня на экранах, не услышав мою песню, не увидев меня в чартах. Я всегда буду напоминать о себе. Я буду вашим ночным кошмаром,
– заявила Тринчер.
Анна Тринчер о бывшем муже / скриншот из видео
В то же время певица поделилась новостью о личной жизни. В видео, которое опубликовал в инстаграме Виталий Козловский, артисты обсудили любовь. Когда артист спросил, влюблена ли она сейчас, Тринчер ответила утвердительно: "Да".
А тем временем Елена Светлицкая рассказала, какие отношения у Цимбалюка с ее дочерьми и объяснила, почему они живут отдельно.