Анна Тринчер оставила знак на лбу ребенка: как отреагировала мама

Певица Анна Тринчер поделилась историей о встрече с юной поклонницей, которая захотела получить автограф на лбу. Сначала артистка отказалась, но впоследствии согласилась оставить звездочку. Мама девочки была рядом и спросила дочь, довольна ли та результатом.

Кадры встречи Тринчер опубликовала в инстаграм-сторис. До этого девочка эмоционально подпевала ей на концерте, а во время личного общения захотела получить необычный автограф.

По словам Анны, с просьбой к ней обратилась мама поклонницы. Услышав отказ, ребенок расстроился.

Подошла мама с ребенком и со слезами на глазах попросила оставить автограф на лбу. Я отказала, ребенок расстроился, потому что хотел быть крутым в школе,

– пояснила певица.

Анна Тринчер с поклонницей / фото annatrincher_official

В конце концов, вместо подписи Тринчер нарисовала на лбу девочки звездочку.

Пришлось все-таки оставить знак…

– добавила Анна.

Мама спросила дочь: "Ты довольна?" Та улыбнулась и кивнула, а затем обратилась к артистке: "Большое спасибо".

После этого певица и ее поклонница сделали совместное селфи. На фото обе улыбаются, а на лбу девочки видна нарисованная звездочка. Фотографию Анна подписала: "Мы счастливы!"

Анна Тринчер с поклонницей / фото annatrincher_official

Напомним, что КГГА запретила концерт Тринчер во Дворце спорта из-за постоянных воздушных тревог и угроз.