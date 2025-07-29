Недавно в Киеве прошла закрытая презентация клипа на песню "Пионы" Анны Тринчер. Во время мероприятия певица дала интервью.

Артистка призналась, был ли у нее интим на первом свидании. Пишет Show 24 со ссылкой на проект "Тур звездами".

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Анна Тринчер поделилась, что очень осторожна с людьми, а особенно с мужчинами. Когда у певицы возникают чувства с первого взгляда, то начинает мыслить рационально. Она призналась, что не имела секса на первом свидании.

Потому что я, во-первых, очень редко хожу на свидания. Во-вторых, для того, чтобы мне было приятно, что меня касаются, мне надо почувствовать что-то к человеку. Если это первые свидания, то я обычно держу дистанцию,

– объяснила Тринчер.

Анна Тринчер в проекте "Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер о комплексах

Анна Тринчер также рассказала, что раньше мужчины навязывали ей комплексы. Однако певица подчеркнула, что больше такого не повторится. Она, кроме того, добавила, что 7 лет боролась с расстройством пищевого поведения.

"Я много лет сидела на жестких диетах. Я прошла весь этот путь. Я работала год с нутрициологом. Я наконец-то в ремиссии. Я наконец чувствую, что хочет мое тело, мой организм, что мне надо поесть, где надо остановиться. Я сейчас очень прислушиваюсь к себе. Это самое важное", – заметила артистка.

Ранее мы писали материал, как прошла закрытая презентация нового клипа Анны Тринчер.