Артистка зізналась, чи був у неї інтим на першому побаченні. Пише Show 24 з посиланням на проєкт "Тур зірками".

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Анна Трінчер поділилась, що дуже обережна з людьми, а особливо з чоловіками. Коли у співачки виникають почуття з першого погляду, то починає мислити раціонально. Вона зізналась, що не мала сексу на першому побаченні.

Тому що я, по-перше, дуже рідко ходжу на побачення. По-друге, для того, щоб мені було приємно, що мене торкаються, мені треба відчути щось до людини. Якщо це перші побачення, то я зазвичай тримаю дистанцію,

– пояснила Трінчер.

Анна Трінчер у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер про комплекси

Анна Трінчер також розповіла, що раніше чоловіки нав'язували їй комплекси. Однак співачка наголосила, що більше такого не повториться. Вона, крім того, додала, що 7 років боролася з розладом харчової поведінки.

"Я багато років сиділа на жорстких дієтах. Я пройшла весь цей шлях. Я працювала рік з нутриціологом. Я нарешті в ремісії. Я нарешті відчуваю, що хоче моє тіло, мій організм, що мені треба поїсти, де треба зупинитися. Я зараз дуже прислухаюсь до себе. Це найважливіше", – зауважила артистка.

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