Анна Тринчер рассказала о недавнем звонке от отца, с которым не общалась 7 лет

Певица Анна Тринчер рассказала о звонке отца. Они не общались семь лет и даже не поздравляли друг друга с праздниками.

Однако недавно отец впервые за долгое время позвонил Тринчер. По словам певицы, она почувствовала эмоцию, которую не может распознать, пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Извините".

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Потому что я как будто все эти семь лет доказывала ему, что достойна быть его дочерью. И у меня была какая-то такая идея-фикс в голове, что я хочу, чтобы он даже не смог кофе попить, не услышав мою фамилию через радио, через песни, через билборды,

– призналась Анна Тринчер.

Анна Тринчер не взяла трубку от отца

Певица доказывала отцу, что она – "ребенок, которым можно гордиться". Анна мечтала о телефонном звонке от него, но не взяла трубку. Девушка не смогла найти силы на это.

И не знаю, найду ли желание поднять трубку. Потому что я чувствую как будто уже поздно. Это совершенно неизвестный мне человек. Я абсолютно ничего к нему не чувствую. У нас было какое-то прошлое до 12 лет, потом он уехал. То есть по факту аж с 12 лет у нас не было нормальных отношений отца и дочери,

– добавила она.

Анна Тринчер рассказала о звонке от отца: смотрите видео онлайн

Тринчер благодарна отцу за детство и за хорошие периоды жизни, которые она помнит "отрывками". Дело в том, как отметила певица, "с каждым годом память вообще стирает эту персону из ее головы".

"Но дальше у нас как будто ничего нет. Мы никто друг другу. Как-то так я чувствую. Я не подняла трубку вообще. Он мне звонил трижды. Я ждала этого 7 лет. Пусть он подождет также, когда я приду, когда я захочу этого, когда я дойду до такого морального состояния, что смогу выдержать этот диалог", – поделилась певица.

Напомним, что на днях ограбили дом Александра Волошина – экс-супруга Анны Тринчер. По словам блогера, злоумышленники украли часы Rolex стоимостью 22 500 евро, 5 тысяч долларов, iPhone 15, документы на недвижимость на Бали и украинские паспорта (внутренний и заграничный). Дело расследуют правоохранители.