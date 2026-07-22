Скандал с Анной Тринчер: новый хит певицы написал автор из РФ, а журналистам стали угрожать

Вокруг нового летнего хита украинской певицы Анны Тринчер разгорелся громкий скандал. Журналисты выяснили, что музыку к треку "Маргарита" написал автор, проживающий в России, после чего редакция начала получать угрозы.

Издание МУЗВАР опубликовало расследование, в котором раскрыло подробности создания популярной композиции Анны Тринчер "Маргарита". По их данным, автором музыки является уроженец Донецка Владимир Курто, который живет в Москве и продолжает сотрудничать с российскими артистами, в частности, был руководителем студии путиниста Григория Лепса.

Кто является автором музыки

Согласно расследованию издания МУЗВАР, музыку к песне написал уроженец Донецка Владимир Курто. Журналисты выяснили, что мужчина уже много лет проживает в Москве, где в свое время работал руководителем студии путиниста Григория Лепса и создавал композиции для российских артистов.

Владимир Курто / Фото: "Музвар"

Даже после начала полномасштабного вторжения Курто не прекратил деятельность на территории страны-агрессора и продолжает работать над российскими музыкальными проектами.

Инстаграм Владимира Курто / фото Музвар

Что ответила команда Анны Тринчер

После обращения журналистов представители певицы предоставили развернутый официальный комментарий. В команде пояснили, что Анна приобрела права на песню "Маргарита" еще в 2021 году у украинского правообладателя. По их словам, на момент заключения соглашения в открытых источниках указывалось, что автор является гражданином Украины и проживает на ее территории.

Представители артистки подчеркнули, что она не была лично знакома с автором, не имела с ним никакого контакта и не сотрудничала напрямую.

Анна никогда бы не приобрела эту песню, если бы на тот момент было известно, что ее автор связан с Россией или сотрудничает с российской музыкальной индустрией. На сегодняшний день композиция была существенно переработана. От первоначальной версии остался лишь незначительный процент. В то же время мы осознаем, что этот факт сам по себе не снимает вопросов, которые могли возникнуть у наших слушателей,

– говорится в ответе команды.

Также в пресс-службе добавили, что их позиция остается неизменной: они поддерживают и создают исключительно украинский контент и планируют в дальнейшем максимально ответственно подходить к проверке авторов.

Внезапное изменение титров

Несмотря на объяснения команды, журналисты обратили внимание на странное совпадение. После их запроса информацию на стриминговых платформах поспешно изменили. Вместо Владимира Курто автором музыки вдруг был указан Сергей Назаров – деловой партнер продюсера Анны Тринчер.

Замена автора музыки / фото Музвар

Блокировка коммуникации и угрозы

Наибольший резонанс вызвали события, развернувшиеся параллельно. Сначала PR-агентство, сотрудничающее с Тринчер, ограничило журналистам коммуникацию с другими своими артистами (в частности, с певицей KOLA).

А впоследствии, накануне выхода материала, в адрес редакции начали поступать анонимные сообщения с предложениями "цифровой взятки" и откровенными угрозами расправы, если расследование будет опубликовано. На данный момент журналисты уже передали все имеющиеся скриншоты и аудиозаписи шантажа в правоохранительные органы для правовой оценки.

Угрозы / коллаж stopcor

Кстати, Тринчер честно призналась, общается ли она с "предательницей" Василенко, с которой снималась в сериале "Школа".