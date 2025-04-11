Обошла россиян: Анна Тринчер возглавила чарт Apple Music с новым весенним хитом
- Анна Тринчер с песней "Зірочка палай" возглавила чарт Apple Music, обойдя российскую группу.
- Песня стала популярной в соцсетях, в частности в TikTok, где под нее снято более 70 тысяч видео.
- Ранее чарт возглавлял трек группы Ay Yola, участники которой поддерживают войну против Украины.
Музыкальный чарт Apple Music снова обновился. Первое место заняла певица Анна Тринчер, которой удалось "сбросить" российскую группу.
Анна Тринчер и ее новый весенний трек "Зірочка палай" возглавили рейтинг Apple Music еще 10 апреля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на музыкальный чарт.
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Песня певицы обошла трек российской группы, который поддерживает войну России против Украины. На второе место поднялся хит от Jerry Heil – "Вимолив". Таким образом, песню россиян удалось "сбросить" на третье место.
Чарт Apple Music по состоянию на 11 апреля / Скриншот из чарта
Песня Анны Тринчер возглавила чарт Apple Music: видео
Напомним, ранее чарт Apple Music возглавил трек Homay российско-башкирской группы Ay Yola. Песня не звучит на русском языке, что, вероятно, не смутило украинцев. Но слушать этот коллектив опасно, ведь его участники открыто поддерживают войну. Брат одного из музыкантов в 2023 году пошел воевать против Украины.
О чем новый хит Анны Тринчер
"Зірочка палай" – мотивационная песня от артистки. По словам певицы, он описывает ощущение, когда теплее становится не только на улице, но и внутри себя. Тогда хочется ловить каждый момент. В трек Анна добавила и особый месседж: не останавливаться только потому, что в тебя кто-то не поверил.
Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн
"Сколько талантливых людей этот мир не услышал, потому что кто-то в них усомнился. Этот трек обо всех тех моментах, когда ты хотела остановиться. Он – напоминание: твоей веры уже достаточно, чтобы зажигать. Не обращай внимания, пылай и лети вперед", – делилась артистка.
Песня "Зірочка палай" не только в топах музыкальных чартов. Также она вирусится в соцсетях, особенно в тиктоке. Под нее сняли более 70 тысяч видео.