От неудачного брака до новой "Холостячки": что известно об Антонине Хижняк и ее личной жизни

Украинская актриса Антонина Хижняк, прославившаяся благодаря роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", стала главной героиней третьего сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Звезда уже имеет опыт брака и воспитывает сына, а теперь готова снова попытаться найти любовь.

15 октября телеканал СТБ объявил о возвращении "Холостячки" после пятилетнего перерыва. На этот раз мужчины будут бороться за сердце 36-летней Антонины Хижняк. Новый сезон планируется показать весной 2027 года.

По случаю этой новости 24 Канал рассказывает, что известно о карьере, семье и прошлых отношениях актрисы.

Детство и карьера Антонины Хижняк

Будущая звезда украинского кино родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка Киевской области. Интересно, что сначала родители ждали мальчика, которого хотели назвать Антоном. Когда же на свет появилась девочка, ей дали имя Антонина. Впоследствии в семье родился сын, которого назвали Антоном.

Антонина Хижняк с семьей в детстве / фото из инстаграма

В детстве актриса занималась танцами, гимнастикой, посещала музыкальную школу и цирковую студию. Однако отношения с младшим братом складывались непросто. Они часто конфликтовали, а ссоры иногда перерастали даже в драки. С годами брат и сестра нашли общий язык и стали близки.

Антонина Хижняк с братом / фото из инстаграма

После школы Хижняк поступила в университет имени Карпенко-Карого, где изучала актерское мастерство в театре кукол. Получив образование, работала в Киевском академическом театре кукол.

Путь Антонины к популярности был долгим. На протяжении многих лет ей доставались преимущественно небольшие роли, а попытки получить более серьезную работу не приносили желаемого результата.

Ситуация изменилась после выхода сериала "Поймать Кайдаша", где Хижняк сыграла Мотрю. Именно этот проект сделал ее широко известной украинским зрителям.

Впоследствии актриса появилась в сериалах "След", "Связь", "Первые дни", "Я – Надежда", "Подмена" и фильмах "Когда ты выйдешь замуж?" и "Когда ты разведешься?".

Антонина Хижняк в сериале "Подмена" / фото СТБ

Помимо съемок, Антонина работает в дубляже. В ее творческом багаже более 250 главных ролей, в частности она озвучивала на украинском языке персонажей, которых на экране воплотили Дейзи Ридли и Алисия Викандер.

Что известно о личной жизни новой "Холостячки"

Первым мужем Антонины Хижняк стал Андрей Якушев. Они были знакомы несколько лет, прежде чем между ними возникли романтические чувства. После трех лет отношений пара поженилась, а впоследствии у супругов родился сын Максим.

Антонина Хижняк и маленький сын Максим / фото из инстаграма

Впрочем, сохранить брак не удалось. В одном из интервью актриса объясняла, что пыталась соответствовать образу идеальной жены, из-за чего постепенно теряла ощущение собственного "я".

Несмотря на развод, бывшим влюбленным удалось сохранить нормальные отношения. В частности, в начале полномасштабного вторжения Максим вместе с отцом эвакуировался в Тернополь, тогда как Антонина осталась дома.

Позже звезда закрутила роман с коллегой Александром Боднарем. Они познакомились в 2020 году во время работы над сериалом "След". Сначала между актерами не возникло любви с первого взгляда, но со временем их общение переросло в отношения.

Антонина Хижняк с Александром Боднарем / фото из открытых источников

В 2023 году ходили слухи о возможной свадьбе пары, однако вместо этого стало известно об их расставании. Хижняк объясняла, что у них с возлюбленным был разный темп жизни, а также признавала собственные ошибки в отношениях.

В последнее время актриса не слишком охотно рассказывала о своей личной жизни. Однако теперь она решила дать любви еще один шанс и согласилась стать главной героиней шоу "Холостячка".

Что известно о сыне Антонины Хижняк

Актриса воспитывает сына Максима, который уже знаком с закулисьем ее профессии. Мальчик бывал на съемочных площадках и в студиях дубляжа, поэтому хорошо знает, чем занимается его звездная мама.

В то же время Хижняк ранее признавалась, что не хотела бы, чтобы сын начинал актерскую карьеру в раннем возрасте. Она объясняла это большой нагрузкой, с которой нередко сталкиваются дети в киноиндустрии.

Я бы не хотела, чтобы он выбрал актерство в качестве основной профессии. Но настраиваю себя принять любой его выбор в будущем,

– рассказывала Антонина.

Антонина Хижняк с сыном / фото из инстаграма

Теперь, когда актриса стала новой "Холостячкой", зрители смогут увидеть ее не только в киноролях, но и в поисках личного счастья.

Кстати, как менялась Антонина Хижняк, сыгравшая роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша" – читайте в материале 24 Канала.