Антонина Хижняк будет искать любовь в шоу "Холостячка": что стало с предыдущими парами шоу

Романтическое реалити-шоу "Холостячка" возвращается на экраны после длительного перерыва. Главной героиней третьего сезона стала украинская актриса Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Теперь она будет искать любовь среди мужчин, которые будут бороться за ее расположение.

До этого в проекте принимали участие актриса Ксения Мишина и певица Злата Огневич. Первый сезон шоу вышел в 2020 году, а второй – в 2021-м, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. На фоне возвращения реалити-шоу 24 Канал решил вспомнить, кого выбрали Ксения Мишина и Злата Огневич и что известно об их отношениях после финала шоу.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

В финале первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина выбирала между двумя мужчинами – сценаристом "Квартала 95" Александром Эллертом и предпринимателем Алексеем Тригубенко. Победителем проекта стал Эллерт, которому актриса призналась в любви.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото СТБ

После завершения шоу Ксения и Александр продолжили строить отношения вне камер. Однако их роман длился недолго: в конце концов пара решила расстаться.

Впоследствии Мишина рассказывала, что их отношения были полны как счастливых моментов, так и сложностей. По словам актрисы, они оба были эмоциональными людьми, поэтому между ними возникали ссоры и напряженные ситуации.

У нас были замечательные отношения. В них было очень много всего яркого, позитивного, много плюсов. Но, конечно, были и минусы… Мы пытались найти что-то общее, но, к сожалению, этого не получилось,

– объясняла Ксения.

Актриса также рассказала, что именно она решила прекратить отношения. По словам Мишиной, ей было очень тяжело из-за постоянных ссор и стресса, поэтому она поняла, что больше не может так продолжать. По словам Ксении, одной из причин конфликтов могла быть ее занятость работой.

Я поняла, что просто не могу больше находиться в этих отношениях, что мне очень больно, очень неприятно. Я не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно, и он тоже не знает, как это уладить. Мне кажется, принять такое решение было правильно,

– поделилась актриса.

Что касается общения с бывшим, то Ксения Мишина отмечала, что они время от времени поддерживали контакт, хотя друзьями не стали.

Мы общались… Я не скажу, что мы друзья, но бывали моменты, когда мы могли спросить друг у друга, как дела. Мы с ним не враги,

– рассказывала актриса.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото СТБ

Добавим, что после начала полномасштабного вторжения России Александр Эллерт уехал в США, где продолжает заниматься юмором. Ранее он утверждал, что пересек границу на законных основаниях.

Злата Огневич и Андрей Задворный

Во втором сезоне "Холостячки" главной героиней была певица Злата Огневич. В финале она выбрала предпринимателя Андрея Задворного, надеясь, что их роман продолжится и после завершения проекта.

Андрей Задворный и Злата Огневич / Фото СТБ

Однако пара пробыла вместе лишь около полутора месяцев. Впоследствии Андрей признался Злате, что его чувства угасли.

Певица тяжело переживала разрыв и во время постшоу "Холостячки" эмоционально вспомнила этот период: "По моему сердцу проехали бульдозером". Чтобы ничто не напоминало ей о бывшем, она решила избавиться от его подарков и других вещей, связанных с их романом.

Я выбросила все его подарки и вообще все вещи, которые меня с ним связывали. В тот же вечер. Разорвала. Поплакала. Удалила всю переписку. За два дня уничтожила все,

– вспоминала певица.

Впоследствии Злата рассказала, что смогла отпустить прошлое и простить бывшего.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Фото СТБ

Кстати, в феврале 2026 года стало известно, что Андрей Задворный поступил на военную службу. Он был мобилизован в подразделение Национальной гвардии Украины.

А ранее мы рассказывали, ч что известно о новой "Холостячке" т Антонину Хижняк и ее личную жизнь.