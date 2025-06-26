Антонина Хижняк отреагировала на видео Белого дома, где использовали ее лицо

Белый дом обнародовал видео, вероятно, сгенерированное ИИ. В нем позирует женщина, похожая на украинскую актрису Антонина Хижняк. Звезда с юмором прокомментировала вирусный ролик.

Украинская актриса сняла видео, в котором шутливо прокомментировала ролик Белого дома. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

К слову "Антонина Хижняк уже в Голливуде": украинскую актрису узнали на новом видео Белого дома

Антонина Хижняк призналась, что около сотни раз получила сообщение с видео, где видно ее лицо. Поэтому в ответ она сняла юмористическую сценку, где подколола Трампа и объяснила, "как попала в Белый дом".

Хижняк продемонстрировала якобы диалог с президентом США Дональдом Трампом. Тот спросил у нее, имеет ли она костюм. И когда получил утвердительный ответ, попросил разрешения использовать ее лицо. Актриса же в ответ заказала пять ЗРК Patriot для Украины.

Реакция Антонины Хижняк на видео Белого дома:

Коллеги и подписчики отметили юмор актрисы и написали множество положительных комментариев.

Анна Саливанчук: "Не растерялась, обожаю";

Наталка Денисенко: "Ты просто гений";

"Правильные переговоры, все при костюмах";

"Это же надо до такого додуматься".

Что известно о видео с лицом Антонины Хижняк

На странице Белого дома обнародовали видео в поддержку нового законопроекта о налогах. В ролике позирует женщина, очень похожая на актрису Антонину Хижняк.

В сети предположили, что пресс-служба Белого дома использовала искусственный интеллект для создания видео. ИИ могли натренировать с помощью фото Антонины Хижняк, взятых из открытых источников.