Антонина Хижняк отреагировала на видео Белого дома, где использовали ее лицо
- Белый дом обнародовал видео, вероятно сгенерированное ИИ, с женщиной, похожей на актрису Антонину Хижняк, что вызвало обсуждение в сети.
- Антонина Хижняк с юмором отреагировала, создав шуточный ролик в ответ.
Белый дом обнародовал видео, вероятно, сгенерированное ИИ. В нем позирует женщина, похожая на украинскую актрису Антонина Хижняк. Звезда с юмором прокомментировала вирусный ролик.
Украинская актриса сняла видео, в котором шутливо прокомментировала ролик Белого дома. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
К слову "Антонина Хижняк уже в Голливуде": украинскую актрису узнали на новом видео Белого дома
Антонина Хижняк призналась, что около сотни раз получила сообщение с видео, где видно ее лицо. Поэтому в ответ она сняла юмористическую сценку, где подколола Трампа и объяснила, "как попала в Белый дом".
Хижняк продемонстрировала якобы диалог с президентом США Дональдом Трампом. Тот спросил у нее, имеет ли она костюм. И когда получил утвердительный ответ, попросил разрешения использовать ее лицо. Актриса же в ответ заказала пять ЗРК Patriot для Украины.
Реакция Антонины Хижняк на видео Белого дома:
Коллеги и подписчики отметили юмор актрисы и написали множество положительных комментариев.
- Анна Саливанчук: "Не растерялась, обожаю";
- Наталка Денисенко: "Ты просто гений";
- "Правильные переговоры, все при костюмах";
- "Это же надо до такого додуматься".
Что известно о видео с лицом Антонины Хижняк
На странице Белого дома обнародовали видео в поддержку нового законопроекта о налогах. В ролике позирует женщина, очень похожая на актрису Антонину Хижняк.
В сети предположили, что пресс-служба Белого дома использовала искусственный интеллект для создания видео. ИИ могли натренировать с помощью фото Антонины Хижняк, взятых из открытых источников.