Звезда "Поймать Кайдаша" стала Заслуженной артисткой Украины
- Актриса Антонина Хижняк получила звание Заслуженной артистки Украины.
- Антонина поблагодарила за поддержку семью, учителей, коллег и народ Украины, отметив, что звание – это большая ответственность.
Актриса Антонина Хижняк, которая снималась в "Поймать Кайдаша", "Когда ты выйдешь замуж?", "Я –Надежда" и других, получила государственную награду. Она стала Заслуженной артисткой Украины.
И уже даже прокомментировала свой новый статус. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Антонины Хижняк.
Вас также может заинтересовать Протестуют и называют индульгенцией на насилие: в сети захейтили "Золотой волчок" Темляка
Так, актриса запостила фото с наградой и написала трогательный пост, где подчеркнула, что звание Заслуженной артистки – это большая ответственность, которая вдохновляет еще добросовестнее работать.
Я очень благодарна за такую награду, но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва – это цена нашей свободы и возможности творить,
– написала Антонина Хижняк.
Она также поблагодарила за поддержку свою семью, учителей, коллег и народ Украины, всем зрителям, без которых "кино не будет" так же как и не будет его без наших воинов.
В комментариях под публикацией Антонину поздравило немало украинских звезд, например Ольга Сумская, Наталка Денисенко и Юрий Горбунов.
Коллеги поздравили Антонину Хижняк, которая получила звание Заслуженной артистки Украины / Скриншот из инстаграма
Кто еще из звезд недавно получал государственные награды?
- Актер Юрий Фелипенко, который 14 июня погиб на фронте, посмертно был награжден орденом "За заслуги" III степени.
- Певица Джамала, в День Независимости, получила орден княгини Ольги III степени.
- До этого Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины" фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.