Актриса Антонина Хижняк, которая снималась в "Поймать Кайдаша", "Когда ты выйдешь замуж?", "Я –Надежда" и других, получила государственную награду. Она стала Заслуженной артисткой Украины.

И уже даже прокомментировала свой новый статус. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Антонины Хижняк.

Так, актриса запостила фото с наградой и написала трогательный пост, где подчеркнула, что звание Заслуженной артистки – это большая ответственность, которая вдохновляет еще добросовестнее работать.

Я очень благодарна за такую награду, но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва – это цена нашей свободы и возможности творить,

– написала Антонина Хижняк.

Она также поблагодарила за поддержку свою семью, учителей, коллег и народ Украины, всем зрителям, без которых "кино не будет" так же как и не будет его без наших воинов.

В комментариях под публикацией Антонину поздравило немало украинских звезд, например Ольга Сумская, Наталка Денисенко и Юрий Горбунов.



Кто еще из звезд недавно получал государственные награды?