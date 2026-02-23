После ареста бывшего принца Эндрю: Уильям и Кейт проигнорировали прессу на церемонии BAFTA

Впервые за 3 года принц Уильям вместе с супругой, принцессой Кейт, появились на красной дорожке церемонии кинопремии BAFTA. Интересным сигналом стало то, что супруги не общались с журналистами.

Это первый выход супругов в свет после ареста принца Эндрю. Об этом пишет People.

Смотрите также Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию BAFTA на фоне семейной драмы

Принц и принцесса Уэльские 22 февраля посетили Королевский фестивальный зал в Лондоне на BAFTA-2026. Это неудивительно, ведь принц Уильям является президентом кинопремии.

На красной дорожке к Уильяму и Кейт прозвучал вопрос: "Монархия в опасности?". Однако супруги не стали комментировать ситуацию. К тому же они вообще не общались с прессой.

Уже внутри здания Royal Festival Hall принц Уильям имел короткую беседу с организаторами мероприятия, но темой для обсуждения были только фильмы, добавляет Variety. В частности, сын короля признался, что еще не пересмотрел фильм "Гамнет".

Мне нужно быть в довольно спокойном состоянии, а сейчас я не такой. Я сохраню этот фильм на потом,

– сказал принц Уильям.

Отметим, несмотря на драму в королевской семье, принц и принцесса выглядели изысканно. Принц Уильям надел бордовый бархатный пиджак от Giorgio Armani, а Кейт появилась в платье Gucci.

Что известно об аресте Эндрю?

В последние дни внимание к британской королевской семье снова усилилось. Причиной стал арест Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, дяди принца Уильяма. Его подозревают в злоупотреблении государственной должностью. Это первая такая ситуация с членом монаршей семьи.

Бывшего принца Эндрю задержали утром 19 февраля. Он пробыл под стражей около 12 часов, впоследствии его отпустили.

Тем временем полиция долины Темзы продолжала обыски в Royal Lodge – бывшей резиденции Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Обыски продолжались в течение выходных и, вероятно, продолжатся в понедельник.