Це перший вихід подружжя у світ після арешту принца Ендрю. Про це пише People.

Принц та принцеса Уельські 22 лютого завітали до Королівського фестивального залу в Лондоні на BAFTA-2026. Це не дивно, адже принц Вільям є президентом кінопремії.

На червоній доріжці до Вільяма та Кейт пролунало запитання: "Монархія в небезпеці?". Однак подружжя не стало коментувати ситуацію. До того ж вони взагалі не спілкувалися з пресою.

Уже всередині будівлі Royal Festival Hall принц Вільям мав коротку бесіду з організаторами заходу, але темою для обговорення були лише фільми, додає Variety. Зокрема, син короля зізнався, що ще не переглянув фільм "Гамнет".

Мені потрібно бути в доволі спокійному стані, а зараз я не такий. Я збережу цей фільм на потім,

– сказав принц Вільям.

Зазначимо, попри драму в королівській родині, принц і принцеса мали вишуканий вигляд. Принц Вільям одягнув бордовий оксамитовий піджак від Giorgio Armani, а Кейт постала у сукні Gucci.

Що відомо про арешт Ендрю?

Останніми днями увага до британської королівської родини знову посилилась. Причиною став арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, дядька принца Вільяма. Його підозрюють у зловживанні державною посадою. Це перша така ситуація з членом монаршої сім'ї.

Колишнього принца Ендрю затримали уранці 19 лютого. Він пробув під вартою близько 12 годин, згодом його відпустили.

Тим часом поліція долини Темзи продовжувала обшуки у Royal Lodge – колишній резиденції Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Обшуки тривали упродовж вихідних і, ймовірно, продовжаться в понеділок.