Украинский певец Аркадий Войтюк, который в 2010 году стал финалистом второго сезона шоу "Х-фактор", женился во второй раз.

Об этом артист рассказал в соцсетях, поделившись совместным фото с любимой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Аркадия Войтюка.

Важно "Убейте в себе все российское": украинские бренды создали коллекцию в честь погибшего Фелипенко

Так, певец опубликовал селфи с любимой Натальей Гадайчук возле ЗАГСа и рассказал, как они решили пожениться.

Можно вечность ждать того "после войны", так и не сделав важнейшие шаги в своей жизни. Собрались и расписались под сирену из-за взлета МИГа. Запомним это на всю жизнь. Любовь всегда актуальна,

– подчеркнул Аркадий Войтюк.

Заметим, что у пары уже есть дети. В октябре 2024 года Наталья родила двойняшек – дочерей Софию и Соломию.

Что известно о личной жизни Аркадия Войтюка?

Впервые певец женился в 2013 году – с хореографом Юлией Сахневич. Они устроили камерную свадьбу для самых близких. Но в 2017-м пара разошлась. Причины развода они не разглашали. Теперь Аркадий старается держать личную жизнь подальше от публичности.

Напомним, Юлия Сахневич вышла замуж за певца Алексея Завгороднего, более известного как Позитив. В январе стало известно, что Позитив впервые стал отцом.