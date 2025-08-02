Дизайнеры не только показали новый дроп, но и рассказали о смыслах, которые в нем заложены. Сообщает Show 24 со ссылкой на DTF Magazine.

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В коллекции есть футболки, лонгсливы, шоперы и аксессуары с фразой "убейте в себе все русское", которую на прощании с Юрием сказала его жена Екатерина Мотрич – соучредитель шоу "ебаут".

Кроме одежды, в коллекцию также вошли украшения, созданные в коллаборации с ювелирным брендом motrych studio, основанным Мотрич. Это – двухслойные жетоны с надписью "убей все русское в себе".

Коллекция, посвящена павшему Юрию Фелипенко / Скриншоты с сайта

Главный посыл этого дропа – идея, что память о человеке живет, пока о нем помнят.

Память – это не только мемориальные доски. Это – вещи, слова, музыка, предметы, картины. И так – носки и футболки тоже могут нести память. Я очень хочу, чтобы те, кто купил эти вещи, думали о Юре. Чтобы вдумывались в смысл фразы. Чтобы чувствовали то, что запланировали чувствовать когда покупали эту вещь,

– написала Катя в инстаграм-сторис.

Екатерина Мотрич прокомментировала коллекцию, посвященную ее павшему мужу Юрию Фелипенко / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что часть прибыли с продажи вещей перечислят на поддержку 14 отдельного полка БпАК СБС Вооруженных Сил Украины.

Для справки! Бренд одежды german. основала Валерия Цимбал из Черкасс в 2020 году. Они создают универсальные вещи со смыслом – и уже не впервые участвуют в благотворительных инициативах.

Что известно о гибели Юрия Фелипенко?

Трагическое известие появилось 15 июня. Юрий Фелипенко погиб в бою 14 июня. Он служил в батальоне "Ахиллес", который входит в состав 92-й отдельной штурмовой бригады. Впоследствии подразделение стало частью 429-го отдельного полка беспилотных систем.

Прощание с актером и военным состоялось 19 июня в Киеве – в Театре на Подоле и Михайловском соборе. Именно во время церемонии жена погибшего, Екатерина Мотрич, обратилась к присутствующим с призывом убить в себе все российское.

Накануне наша редакция писала подробный материал о истории любви Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич.