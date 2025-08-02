Дизайнери не лише показали новий дроп, а й розповіли про сенси, які в ньому закладені. Повідомляє Show 24 з посиланням на DTF Magazine.
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У колекції є футболки, лонгсліви, шопери та аксесуари з фразою "вбийте в собі все російське", яку на прощанні з Юрієм сказала його дружина Катерина Мотрич – співзасновниця шоу "ебаут".
Окрім одягу, до колекції також увійшли прикраси, створені в колаборації з ювелірним брендом motrych studio, заснованим Мотрич. Це – двошарові жетони з написом "вбий все російське в собі".
Колекція, присвячена полеглому Юрію Феліпенку / Скриншоти з сайту
Головний посил цього дропу – ідея, що пам'ять про людину живе, доки про неї пам'ятають.
Пам'ять – це не лише меморіальні дошки. Це – речі, слова, музика, предмети, картини. І так – шкарпетки й футболки теж можуть нести пам'ять. Я дуже хочу, щоб ті, хто купив ці речі, думали про Юру. Щоб вдумувалися в сенс фрази. Щоб відчували те, що запланували відчувати коли купували цю річ,
– написала Катя в інстаграм-сторіс.
Катерина Мотрич прокоментувала колекцію, присвячену її полеглому чоловіку Юрію Феліпенку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Відомо, що частину прибутку з продажу речей перерахують на підтримку 14 окремого полку БпАК СБС Збройних Сил України.
Для довідки! Бренд одягу german. заснувала Валерія Цимбал із Черкас у 2020 році. Вони створюють універсальні речі з сенсом – і вже не вперше беруть участь у благодійних ініціативах.
Що відомо про загибель Юрія Феліпенка?
- Трагічна звістка з'явилася 15 червня. Юрій Феліпенко загинув у бою 14 червня. Він служив у батальйоні "Ахіллес", який входить до складу 92-ї окремої штурмової бригади. Згодом підрозділ став частиною 429-го окремого полку безпілотних систем.
- Прощання з актором та військовим відбулося 19 червня в Києві — у Театрі на Подолі та Михайлівському соборі. Саме під час церемонії дружина загиблого, Катерина Мотрич, звернулася до присутніх із закликом вбити в собі все російське.
Напередодні наша редакція писала детальний матеріал про історію кохання Юрія Феліпенка й Катерини Мотрич.