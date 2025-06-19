Кроме того, что женщина тепло вспомнила любимого, она также обратилась к украинцам. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу издания "Новини.Live".

К теме В Киеве попрощались с актером Юрием Фелипенко, который погиб на войне

Так, обращаясь к украинцам, Мотрич призвала отказаться от всего российского – языка и культуры, ведь именно российская агрессия принесла страдания в каждую украинскую семью и стала причиной таких невосполнимых потерь.

Я хочу, чтобы вы знали, что у него была прекрасная жизнь. Он пошел воевать добровольно, для того, чтобы мы все могли здесь спокойно жить. Это было его сознательное решение. Он пошел туда со своими друзьями и служил честно и преданно. Я сегодня готова поверить, что существует какое-то небо, лишь бы только мы потом были вместе. Я не виню никого в его смерти, кроме России. Я хочу попросить каждого, кто здесь есть, убить в себе все русское. Забыть язык врага и мстить. Потому что только из-за России сегодня мы собрались здесь и смотрим на холодное тело Юры,

– со слезами на глазах подчеркнула Екатерина.

Напомним, Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ весной прошлого года, а уже летом стало известно, что он женился на Екатерине Мотрич, блогерке и ведущей ютуб-шоу "Ебаут". Пара до этого пять лет встречалась.

Актер служил в подразделении "Ахиллес", который входит в 429-й отдельный полк беспилотных систем. О том, что Юрий Фелипенко погиб стало известно 15 июня 2025 года.