Про це артист розповів у соцмережах, поділившись спільним фото з коханою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Аркадія Войтюка.

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Так, співак опублікував селфі з коханою Наталією Гадайчук біля РАЦСу та розповів, як вони вирішили одружитися.

Можна вічність чекати на те "після війни", так і не зробивши найважливіші кроки у своєму житті. Зібралися і розписалися під сирену через зліт МІГу. Запам'ятаємо це на все життя. Кохання завжди на часі,

– наголосив Аркадій Войтюк.

Зауважимо, що в пари вже є діти. У жовтні 2024 року Наталія народила двійнят – донечок Софію та Соломію.

Що відомо про особисте життя Аркадія Войтюка?

Уперше співак одружився у 2013 році – з хореографинею Юлією Сахневич. Вони влаштували камерне весілля для найближчих. Та у 2017-му пара розійшлася. Причини розлучення вони не розголошували. Тепер Аркадій намагається тримати особисте життя подалі від публічності.

Нагадаємо, Юлія Сахневич вийшла заміж за співака Олексія Завгороднього, більш відомого як Позитив. У січні стало відомо, що Позитив вперше став батьком.