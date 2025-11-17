Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины
- Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины за проведение семи концертов во Дворце спорта, обогнав "Океан Эльзы".
- На выступлениях были специальные гости, оркестр и спецэффекты.
- Концерты посетило 73 тысячи человек.
Певец Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Сертификат рекордсмена ему вручили прямо во время концерта.
Пивоваров стал первым артистом в Украине, который провел сразу семь концертов в самой большой крытой арене страны – Дворце спорта. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Мы-Украина".
Артем выступил на сцене 7,8,9,12,14,15 и 16 ноября, что считают новым национальным достижением.
Певец обогнал группу "Океан Эльзы", который в прошлом году дал 5 концертов на этой же площадке.
На своей странице в инстаграме Пивоваров поделился, что 7 его выступлений во Дворце спорта суммарно посетило 73 тысяч человек.
Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?
- На сцене он выступал вместе с оркестром и хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого.
- В течение концертов певец показывал опасные трюки со спецэффектами, несколько раз менял сценические образы и подготовил сюрпризы для фанов.
- Так, второй концерт Артема Пивоварова во Дворце спорта посетила Klavdia Petrivna – вместе они спели трек "Барабан". На выступление 12 ноября певец пригласил Надю Дорофееву, с которой исполнил песню "Думы".
- Интересно, что на одном из концертов была замечена девушка Артема Пивоварова. Также известно, что во время шестого Дворца спорта между посетителями произошла драка.