Певец Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Сертификат рекордсмена ему вручили прямо во время концерта.

Пивоваров стал первым артистом в Украине, который провел сразу семь концертов в самой большой крытой арене страны – Дворце спорта. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Мы-Украина".

Артем выступил на сцене 7,8,9,12,14,15 и 16 ноября, что считают новым национальным достижением.

Певец обогнал группу "Океан Эльзы", который в прошлом году дал 5 концертов на этой же площадке.

Сколько людей было на 7 концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта / Скриншот с инстагрм-сторис

На своей странице в инстаграме Пивоваров поделился, что 7 его выступлений во Дворце спорта суммарно посетило 73 тысяч человек.

Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?