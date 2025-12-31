Передал ГУР новогодний подарок на миллионы: Пивоваров показал кадры со встречи с Будановым
- Артем Пивоваров встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и передал 3 миллиона гривен на нужды воинов разведки.
- Уже три года Пивоваров поддерживает ВСУ через благотворительные концерты, собирая средства на поддержку военных.
Певец Артем Пивоваров встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым. В соцсетях артист опубликовал фото и рассказал о цели визита к начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Артема Пивоварова.
Накануне новогодних праздников Артем Пивоваров с командой решили поддержать подразделения, которыми занимаются.
Мы передаем 3 миллиона гривен на нужды воинов нашей разведки и их подразделений, что неустанно ведут борьбу за будущее Украины,
– сообщил артист.
Оказывается, уже много лет Pivovarov Team сотрудничает с ГУР МО.
Для справки! Главное управление разведки МО Украины – это орган военной разведки Министерства обороны Украины, ответственный за выполнение разведывательных функций в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической, информационной и экологической сферах.
Что известно о помощи Силам обороны Украины от Артема Пивоварова?
- Уже три года певец системно поддерживает ВСУ, организуя благотворительные концерты. За это время Пивоваров провел более 300 выступлений в Украине и за рубежом. Концерты стабильно собирали полные залы, а собранные средства направлялись на поддержку украинских военных.
- В ноябре Артем Пивоваров дал сразу семь масштабных концертов в киевском Дворце спорта, которые посетили около 73 тысяч зрителей. Собранные во время выступлений средства команда артиста планирует использовать для выполнения конкретных запросов бригад и подразделений Вооруженных сил Украины.
- Благодаря этой серии концертов Артем Пивоваров вошел в Книгу рекордов Украины как артист, который провел наибольшее количество концертов в самой большой крытой арене страны. Таким образом он превзошел предыдущий рекорд группы "Океан Эльзы", которая летом прошлого года дал на этой площадке пять концертов подряд.