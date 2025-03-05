Артистам снова можно выезжать за границу, но есть нюансы: что именно изменилось

Кабинет Министров выяснил вопрос о пересечении границы военнообязанными художниками и медийщиками. Теперь артистам снова можно выезжать из Украины, однако правила несколько изменились.

Заместитель министра культуры Андрей Наджос сообщил о нововведениях в процедуре выезда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Ранее все обращения относительно пересечения границы получало Министерство культуры. Теперь их будут направлять в соответствующие институты, которые будут проверять документы. Например, кинодеятелей направят в Госкино, а медийщиков – в Гостелерадиокомпанию.

Оттуда верифицированный пакет документов передадут в Минкульт. Это должно ускорить решение и сделать его более ответственным.

Подать документы в Минкульт нужно минимум за 15 дней до выезда. Список документов – это приглашение и военно-учетный документ. Работники медиа должны иметь четкое редакционное задание и приказ на командировку.

После этого Минкульт выдаст письмо содействия пересечения границы. Теперь его будет подписывать только министр или исполняющий его обязанности. Находиться за границей можно не более 60 дней со дня пересечения границы. Только в исключениях этот срок могут продлить.

Добавим, Минкульт также планирует разработать алгоритм для артистов и художников, которые хотят выехать из Украины, чтобы собрать средства для Сил Обороны. По возвращении нужно будет отчитаться – в какую бригаду направят деньги и какая это сумма.

Среди других нововведений:

юридическим лицам важно иметь статус критичности;

физические лица-предприниматели смогут подаваться на выезд, если они уже три года зарегистрированы и осуществляют деятельность.

Это постановление вступит в силу после публикации 6 марта в "Урядовом курьере".

Что было накануне

На прошлой неделе Минкульт с 3 марта приостановил выдачу писем содействия в ГНСУ относительно выезда художников и медийщиков за границу. Среди причин – то, что более 500 мужчин таким образом покинули Украину и не вернулись.

Некоторые артисты пожаловались на это решение. Фронтмен группы "1914" Дмитрий Кумар заявил о финансовых убытках, а Дмитрий Шуров сообщил о переносе тура "Лучше Что Есть".