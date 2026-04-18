"Помните его смешным": в Киеве попрощались со стендап-комиком Артуром Петровым
- Артур Петров, стендап-комик и военнослужащий, погиб 18 марта в Купянске-Узловом. Его похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.
- Церемония прощания состоялась в Киеве, где присутствовали родные, коллеги и друзья, которые вспоминали его как хорошего человека и профессионального военного.
Стендап-комик и военнослужащий Артур Петров погиб 18 марта в Купянске-Узловом. В субботу, 18 апреля, с воином попрощались в столице.
Церемония прощания с Артуром Петровым состоялась в Киеве на Майдане Независимости возле Монумента. Об этом сообщает Радио NV.
На прощание с Артуром Петровым пришло множество людей – родные, близкие, военнослужащие, коллеги-юмористы и все желающие. Во время церемонии выступил комик и военнослужащий Сергей Липко и вспомнил, каким был его друг и коллега.
Я общался с Артуром, когда он был в армии. Хочу отметить, что он – очень хороший человек, но и профессиональный военный также. Стал профессиональным военным очень быстро. Терминология, которой он оперировал, его постоянные обучения... Он был достойным до последнего,
– сказал Сергей Липко.
Также прощание посетил юморист Василий Байдак. В инстаграм-сториз он показал постер с Артуром, где было его фото и надпись: "Помните его смешным".
Чин захоронения состоялся на Национальном военном мемориальном кладбище.
Что известно об Артуре Петрове?
- Артур Петров родился в Днепре, получил высшее образование в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.
- Более 7 лет Артур Петров выступал в "Подпольном стендапе", участвовал в шоу "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион". Также работал на телевидении – был сценаристом проекта "Я стесняюсь своего тела".
- В апреле 2025 года Артур Петров присоединился к армии, служил в составе 43-й отдельной механизированной бригады. 18 марта боец погиб в Купянске-Узловом на Харьковщине во время эвакуации раненых. У Артура Петрова осталась жена и двое детей.