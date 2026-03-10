Где сейчас Ассия Ахат – самая известная скрипачка Украины и звезда нулевых

Скрипачка Ассия Ахат – одна из самых ярких звезд украинского шоубизнеса, которая сияла в нулевых. Но однажды она поставила на паузу свою творческую карьеру.

Сейчас Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Баленко) сосредоточена на новых проектах и саморазвитии. Где находится певица и чем именно занимается – читайте в материале 24 Канала.

Чем известна Ассия Ахат?

Ассия начала учиться игре на скрипке с самого детства – 5 лет. Училась в Киеве в музыкальном колледже Глиера, Национальной музыкальной академии. Также стажировалась за рубежом – училась во Франции у скрипача Филиппа Брига.

Впоследствии Ассия Ахат стала солисткой Украинской национальной филармонии (к слову, она была одной из самых молодых певиц) и в течение 6 лет была первой скрипкой в женском квартете. Вместе с коллективом выступала во многих городах Европы.

В 1999 году Ассия Ахат представила дебютный альбом Homo Novus с инструментальными произведениями. А через 3 года начала карьеру певицы и подписала контракт с компанией Universal/Ukrainian Records и Universal Poland. У нее вышла песня "Где же ты теперь?", ставшая хитом.

У артистки вышли альбомы "Шоколад", "Душа болела". Впоследствии Ассия Ахат создала группу "69", в рамках которой вышло еще несколько альбомов. В 2011 году Ассия Ахат сосредоточилась на скрипичной музыке и выпустила песню If Only Tonight, что попал в чарт Billboard и стал настоящим хитом в США.

После этого Ассия Ахат только продолжала развиваться. Она использовала в своих песнях латиноамериканские мотивы, также сочетала игру на скрипке со своим голосом.

В 2019 году Ассия Ахат устроила большое концертное шоу в Национальной опере Украины – "Музыкальная феерия". За годы карьеры Асия Ахат выступала с такими мировыми звездами как Роберт Плант, Марк Нопфлер, Жан-Люк Понти, Пьер Бланшар, Курт Эллинг и Крис Ботти. Она является заслуженной артисткой Украины.

В 2021 году Ассия Ахат стала членом американской академии звукозаписи. Она стала едва ли не первой украинской артисткой, получившей возможность выбирать номинантов и победителей премии Грэмми.

Что известно о личной жизни Ассии Ахат?

В 18 лет Ассия Ахат впервые стала мамой – у нее родился сын Даниил. Женщина самостоятельно воспитывала сына, ведь ее муж служил в армии. Их брак не удался.

Во второй раз певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Баленко. У пары родился сын Филипп. Сейчас Ассия Ахат редко рассказывает о личной жизни. Но известно, что она уже в статусе бабушки.

Где сейчас Ассия Ахат?

Ассия Ахат уже много лет живет за границей – она часто показывается в Нью-Йорке и Майами. Однако звезда не забывает об Украине.

С начала полномасштабного вторжения и до сих пор артистка приезжает в Киев и публикует в своих соцсетях правду о войне, рассказывает о массированных обстрелах и призывает поддерживать защитников. Свои сообщения сейчас Ассия пишет на двух языках – украинском и английском.

В 2025 году Ассия Ахат представила новый альбом Born in Kyiv. Пластинка номинирована на European International Music Awards 2026 в категории Best Folk/World Music Album.

Эта музыка, как дыхание города, в котором я родилась. Это голос войны и любви, женской силы, красоты и памяти. Спасибо всем, кто творил этот альбом вместе со мной – на двух континентах, в сложные времена, с открытым сердцем,

– комментировала певица.

В композиции Unbroken звучит ее скрипичное соло, а саму песню исполнила американская певица Darlene Koldenhoven.

Артистка продолжает работать над своими песнями. Недавно вышел ее новый трек "Алло".