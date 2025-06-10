"Без фильтров и прикрас": Решетники показали, как с сыновьями прятались во время обстрела Киева

В ночь на 10 июня Россия осуществила очередную террористическую атаку на Украину. Враг, в частности, ударил по Киеву.

Григорий и Кристина Решетники показали, как с детьми прятались во время обстрела столицы, передает Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницы. Жители Киева пережили очередную бессонную ночь.

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Григорий Решетник показал жизнь "без фильтров и прикрас": как он вместе с женой Кристиной и их тремя сыновьями, Иваном Дмитрием и Александром, спускался в укрытие. В столице уже которую ночь было шумно.

Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганными глазами ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно – пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их,

– отметил Решетник.

Телеведущий подчеркнул, что в Украине, в частности в Киеве, сложно жить – особенно с детьми и ночью. В то же время он отметил, что россияне не взяли столицу за три дня, как того хотели, и им не удастся этого сделать никогда.

Потому что, как бы сложно нам не было, мы пройдем этот путь ради будущего наших детей, внуков и потомков – они будут гордиться нами, живя в мирные времена!,

– добавил телеведущий.

Григорий и Кристина Решетники с детьми спускаются в укрытие / Фото из инстаграма телеведущего

Кристина Решетник о ночной атаке на Киев

Кристина Решетник опубликовала фотографию одного из сыновей, который спит в машине во время ночного обстрела столицы. Вероятно, семья пряталась на паркинге.

Каждую ночь одно и то же. Когда эти нелюди покинут этот мир навсегда. Чтобы дети спали в своих кроватях и не слышали звуков взрывов,

– написала Кристина.

Сын Решетников спит во время ночной атаки на Киев / Скриншот из инстаграма Кристины

Она также показала видео, на котором слышны звуки ПВО и взрывов.

Напомним, что ночью россияне запустили по Киеву "Шахеды". Сейчас известно, что пострадали 7 районов столицы: Дарницкий, Оболонский, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский, Подольский и Соломенский.