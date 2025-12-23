Погибла соседка, – известный телеведущий рассказал о "прилете" на его улице
- В ночь на 23 декабря российские военные атаковали Украину дронами и ракетами.
- В результате атаки погибла соседка телеведущего Славы Демина.
В ночь на 23 декабря российские военные атаковали Украину дронами и десятками ракет. В результате этого пострадала столица.
Телеведущий Слава Демин рассказал, что рядом с его домом произошел "прилет". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу шоумена.
Вас также может заинтересовать Бизнесмен Савранский публично признался в любви Наталье Денисенко: как актриса отреагировала
"Шахед" влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было... Погибла соседка,
– рассказал Слава Демин.
Кроме того, телеведущий показал последствия обстрела и призвал всех беречь себя и своих близких.
Что известно о российской атаке по Украине 23 декабря?
- Россияне запустили по территории Украины более 600 воздушных целей.
- В результате этого больше всего пострадали энергетические объекты в западных регионах страны. По всей Украине временно ввели аварийные отключения электроэнергии – их отменят после стабилизации ситуации.
- В Киеве в Святошинском районе повреждены окна многоэтажного дома, в Обуховском районе известно о разрушениях двух частных домов, а в Вышгородском районе из-за вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома.
- По предварительным данным, в столице по меньшей мере пятеро пострадавших.