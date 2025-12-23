Погибла соседка, – известный телеведущий рассказал о "прилете" на его улице

В ночь на 23 декабря российские военные атаковали Украину дронами и десятками ракет. В результате этого пострадала столица.

Телеведущий Слава Демин рассказал, что рядом с его домом произошел "прилет". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу шоумена.

"Шахед" влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было... Погибла соседка,

– рассказал Слава Демин.

Слава Демин рассказал о "прилете" на его улице / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, телеведущий показал последствия обстрела и призвал всех беречь себя и своих близких.

Что известно о российской атаке по Украине 23 декабря?