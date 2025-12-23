Телеведучий Слава Дьомін розповів, що поруч із його домом відбувся "приліт". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку шоумена.

"Шахед" влетів в будинок у 200 метрах від мого. Так близько за ці майже чотири роки ще не було... Загинула сусідка,

– розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін розповів про "приліт" на його вулиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, телеведучий показав наслідки обстрілу й закликав усіх берегти себе та близьких.

Слава Дьомін розповів про "приліт" на його вулиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про російську атаку по Україні 23 грудня?