Телеведучий Слава Дьомін розповів, що поруч із його домом відбувся "приліт". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку шоумена.
"Шахед" влетів в будинок у 200 метрах від мого. Так близько за ці майже чотири роки ще не було... Загинула сусідка,
– розповів Слава Дьомін.
Слава Дьомін розповів про "приліт" на його вулиці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, телеведучий показав наслідки обстрілу й закликав усіх берегти себе та близьких.
Що відомо про російську атаку по Україні 23 грудня?
- Росіяни запустили по території України понад 600 повітряних цілей.
- Внаслідок цього найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних регіонах країни. По всій Україні тимчасово запровадили аварійні відключення електроенергії – їх скасують після стабілізації ситуації.
- У Києві у Святошинському районі пошкоджені вікна багатоповерхового будинку, в Обухівському районі відомо про руйнування двох приватних будинків, а у Вишгородському районі через ворожу атаку сталася пожежа приватного двоповерховому будинку.
- За попередніми даними, в столиці щонайменше п'ятеро постраждалих.