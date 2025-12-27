Невозможно было открыть дверь, – жена Виктора Павлика показала последствия "прилета" в их ЖК

27 декабря Россия нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив почти 500 дронов и 40 ракет. Основной мишенью вражеской атаки был Киев – повреждены обычные жилые дома.

В частности, пострадал жилой комплекс, где живет певец Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой и сыном. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.

Жена Павлика рассказала о пережитом. К счастью, их семья не пострадала.

Мы целы. Я была уверена, что прилет в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь. Какой-то сильный воздух был в подъезде и сработала сигнализация. Вообще наше утро началось совсем с другого прилета в окне, я и подумать не могла, что все закончится нашим ЖК,

– написала Репяхова.

Кроме того, она опубликовала кадры с места событий, где видно повреждения жилого комплекса.

Какие последствия атаки на Киев 27 декабря?