Все еще взрывается, – TAYANNA рассказала о "прилете" возле своего дома

27 декабря российские военные в очередной раз массированно обстреляли Киев. Одно из попаданий произошло вблизи дома украинской певицы TAYANNA.

Она рассказала о последствиях атаки в соцсетях. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу TAYANNA.

К теме Невозможно было открыть дверь, – жена Виктора Павлика показала последствия "прилета" в их ЖК

По словам певицы, ракета попала неподалеку от ее дома. Пострадал дом престарелых, где вспыхнул пожар. Там живут маломобильные люди, которые нуждались в срочной эвакуации. TAYANNA вместе с другими киевлянами помогала спасателям.

Мы сейчас эвакуируем всех дедушек и бабушек. Очень нужна одежда, обувь, одеяла, все, что есть, потому что людей 20. На матрасы их повыкладывали и ждем теперь скорую, чтобы их забрали в больницу. Оно все еще взрывается, потому что здесь все дома на газу,

– рассказала TAYANNA.

К счастью, по словам артистки, все живы. TAYANNA призвала неравнодушных помочь пострадавшим – можно писать ей или приехать на место происшествия.

TAYANNA сообщила о "прилете" возле ее дома: смотрите видео онлайн

Как известно из обращения президента, 27 декабря Россия нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив около 500 дронов и 40 ракет.

Какие последствия атаки на Киев?