Всю ночь и утро враг терроризировал столицу и область. Противник выпустил почти 500 дронов, среди которых значительное количество – "Шахеды". Также он использовал 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Об этом в обращении рассказал президент, передает 24 Канал.

Как Зеленский отреагировал на удар по Киеву 27 декабря?

Глава государства уточнил, что основной целью этой российской атаки был Киев. Оккупанты били по энергетике и гражданской инфраструктуре города.

К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека,

– отметил политик.

Зеленский уточнил, что в некоторых районах столицы и области нет электроснабжения и отопления. По его словам, на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники приступят к работе сразу после отбоев воздушных тревог.

Последствия атаки на Украину 27 декабря / Фото ГСЧС

Президент заявил, что Россия фактически не ответила на предложения по завершению войны, предоставленные США и международным сообществом. По его словам, вместо реальных шагов в мир Кремль ведет пустые разговоры, а настоящую позицию демонстрирует ракетами и дронами.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании Владимира Путина прекращать войну и стремление усиливать давление и наносить Украине еще больший вред.

Зеленский отметил, что нынешнего международного давления недостаточно, и призвал партнеров – США, Европу и другие страны – к решительным и сильным действиям.

Какие последствия удара по Украине 27 декабря?