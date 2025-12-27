Всю ночь и утро враг терроризировал столицу и область. Противник выпустил почти 500 дронов, среди которых значительное количество – "Шахеды". Также он использовал 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Об этом в обращении рассказал президент, передает 24 Канал.
Смотрите также Атака на Киев: общественный транспорт меняет маршруты
Как Зеленский отреагировал на удар по Киеву 27 декабря?
Глава государства уточнил, что основной целью этой российской атаки был Киев. Оккупанты били по энергетике и гражданской инфраструктуре города.
К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека,
– отметил политик.
Зеленский уточнил, что в некоторых районах столицы и области нет электроснабжения и отопления. По его словам, на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники приступят к работе сразу после отбоев воздушных тревог.
Последствия атаки на Украину 27 декабря / Фото ГСЧС
Президент заявил, что Россия фактически не ответила на предложения по завершению войны, предоставленные США и международным сообществом. По его словам, вместо реальных шагов в мир Кремль ведет пустые разговоры, а настоящую позицию демонстрирует ракетами и дронами.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании Владимира Путина прекращать войну и стремление усиливать давление и наносить Украине еще больший вред.
Зеленский отметил, что нынешнего международного давления недостаточно, и призвал партнеров – США, Европу и другие страны – к решительным и сильным действиям.
Какие последствия удара по Украине 27 декабря?
- В Киеве под утро резко возросло количество пострадавших. Среди них есть дети. В Киевской области погибла женщина 1978 года рождения.
- Враг бил по промышленной и портовой инфраструктуре Одесщины. В результате атаки на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, погибших и пострадавших нет.
- Также зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по производству растительного масла.