Вона розповіла про наслідки атаки у соцмережах. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку TAYANNA.

За словами співачки, ракета влучила неподалік від її дому. Постраждав будинок для людей похилого віку, де спалахнула пожежа. Там мешкають маломобільні люди, які потребували термінової евакуації. TAYANNA разом з іншими киянами допомагала рятувальникам.

Ми зараз евакуюємо всіх дідусів і бабусь. Дуже потрібен одяг, взуття, ковдри, все, що маєте, бо людей 20. На матраци їх повикладали й чекаємо тепер швидку, щоб їх позабирали в лікарню. Воно все ще вибухає, бо тут всі будинки на газу,

– розповіла TAYANNA.

На щастя, за словами артистки, всі живі. TAYANNA закликала небайдужих допомогти постраждалим – можна писати їй або приїхати на місце події.

TAYANNA повідомила про "приліт" біля її будинку: дивіться відео онлайн

Як відомо зі звернення президента, 27 грудня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши близько 500 дронів і 40 ракет.

Які наслідки атаки на Київ?