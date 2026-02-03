Весь двор в обломках, – известная телеведущая оказалась в эпицентре удара России по Киеву
- Анна Тульева, ведущая видеоблогов о Евровидении, оказалась неподалеку от места попадания российского беспилотника в многоэтажку в Киеве, ее квартира получила незначительные повреждения.
- Известно, что в результате массированного обстрела Россией Киева и других областей Украины более тысячи многоквартирных домов остались без отопления, пострадали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
В ночь на 3 февраля украинская ведущая видеоблогов о Евровидении Анна Тульева оказалась почти в эпицентре массированной российской атаки на Киев.
О пережитом она рассказала в своих инстаграм-сторис. К тому же поделилась кадрами, где видно последствия вражеского обстрела.
Российский беспилотник попал в многоэтажку, расположенную совсем рядом с домом Анны Тульевой. Еще накануне она заходила туда в аптеку.
К счастью, квартира ведущей получила незначительные повреждения – в доме треснуло окно. В то же время последствия для ее соседей оказались значительно серьезнее: с 17-го по 22-й этажи взрывной волной выбило окна и двери.
Очень громко. Я афигела просто, спасибо, ангел охраннику. Было впечатление, что тот шахед летит мне на голову. Весь двор в обломках, у меня треснуло окно. Сказать, что все соседи в шоке – это ничего не сказать,
– отметила Анна Тульева.
Ведущая Анна Тульева оказалась в эпицентре атаки России по Киеву / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о массированном обстреле Украины в ночь на 3 февраля?
- Россияне применили по Украине более 70 ракет в сочетании с более чем 450 ударными дронами, целенаправленно атакуя объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
- Известно, что кроме удара дрона по 22-этажному дому в Шевченковском районе Киева, россияне повредили Зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне под монументом "Родина-мать".
- Обстрел вызвал пожары, есть пострадавшие.
- В результате атаки в столице более тысячи многоквартирных домов остались без отопления. Больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский районы. В то же время коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение.
- Кроме Киева, под ударами оказались Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.