Укр Рус
Show24 Украинские звезды Весь двор в обломках, – известная телеведущая оказалась в эпицентре удара России по Киеву
3 февраля, 13:20
2

Весь двор в обломках, – известная телеведущая оказалась в эпицентре удара России по Киеву

София Хомишин
Основні тези
  • Анна Тульева, ведущая видеоблогов о Евровидении, оказалась неподалеку от места попадания российского беспилотника в многоэтажку в Киеве, ее квартира получила незначительные повреждения.
  • Известно, что в результате массированного обстрела Россией Киева и других областей Украины более тысячи многоквартирных домов остались без отопления, пострадали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на 3 февраля украинская ведущая видеоблогов о Евровидении Анна Тульева оказалась почти в эпицентре массированной российской атаки на Киев.

О пережитом она рассказала в своих инстаграм-сторис. К тому же поделилась кадрами, где видно последствия вражеского обстрела.

Важно Пораженные легкие и оболочки сердца: стилистка "Холостяка-13" борется с раком

Российский беспилотник попал в многоэтажку, расположенную совсем рядом с домом Анны Тульевой. Еще накануне она заходила туда в аптеку.

К счастью, квартира ведущей получила незначительные повреждения – в доме треснуло окно. В то же время последствия для ее соседей оказались значительно серьезнее: с 17-го по 22-й этажи взрывной волной выбило окна и двери.

Очень громко. Я афигела просто, спасибо, ангел охраннику. Было впечатление, что тот шахед летит мне на голову. Весь двор в обломках, у меня треснуло окно. Сказать, что все соседи в шоке – это ничего не сказать,
– отметила Анна Тульева.

Ведущая Анна Тульева оказалась в эпицентре атаки России по Киеву / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о массированном обстреле Украины в ночь на 3 февраля?

  • Россияне применили по Украине более 70 ракет в сочетании с более чем 450 ударными дронами, целенаправленно атакуя объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
  • Известно, что кроме удара дрона по 22-этажному дому в Шевченковском районе Киева, россияне повредили Зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне под монументом "Родина-мать".
  • Обстрел вызвал пожары, есть пострадавшие.
  • В результате атаки в столице более тысячи многоквартирных домов остались без отопления. Больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский районы. В то же время коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение.
  • Кроме Киева, под ударами оказались Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.