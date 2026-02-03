Весь двор в обломках, – известная телеведущая оказалась в эпицентре удара России по Киеву

В ночь на 3 февраля украинская ведущая видеоблогов о Евровидении Анна Тульева оказалась почти в эпицентре массированной российской атаки на Киев.

О пережитом она рассказала в своих инстаграм-сторис. К тому же поделилась кадрами, где видно последствия вражеского обстрела.

Российский беспилотник попал в многоэтажку, расположенную совсем рядом с домом Анны Тульевой. Еще накануне она заходила туда в аптеку.

К счастью, квартира ведущей получила незначительные повреждения – в доме треснуло окно. В то же время последствия для ее соседей оказались значительно серьезнее: с 17-го по 22-й этажи взрывной волной выбило окна и двери.

Очень громко. Я афигела просто, спасибо, ангел охраннику. Было впечатление, что тот шахед летит мне на голову. Весь двор в обломках, у меня треснуло окно. Сказать, что все соседи в шоке – это ничего не сказать,

– отметила Анна Тульева.

Ведущая Анна Тульева оказалась в эпицентре атаки России по Киеву / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о массированном обстреле Украины в ночь на 3 февраля?