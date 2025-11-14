Дом фотографов Либеровых пострадал в результате атаки на Киев

В ночь на 14 ноября Россия массированно обстреляла Киев. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что в результате атаки пострадал их дом.

Об этом фотографы сообщили на своей инстаграм-странице, передает 24 Канал. В доме Либеровых выбило окна.

В сториз Константин и Влада Либеровы опубликовали видео, на котором слышны сильные звуки взрывов.

С первым моментом нас. Выбило окна в доме,

– написали они.

Россия обстреляла Киев / видео из инстаграма Либеровых

Фотографы отметили, что с ними все хорошо, но добавили, что сегодня в столице было громко.

Рядом с нашим домом где-то очень близко упали обломки – это и слышно на первом видео,

– написали Либеровы.

С Либеровыми все хорошо после атаки / Скриншот из инстаграма фотографов

Заметим! Константин и Влада Либеровы ожидают рождения первенца. Замечательной вестью они поделились в июле этого года. Уже совсем скоро у фотографов родится сын.

Ночная атака на Киев: главное