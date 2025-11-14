Дом фотографов Либеровых пострадал в результате атаки на Киев
- В результате российского обстрела Киева пострадал дом фотографов Константина и Влады Либерових, в котором выбило окна.
- Фотографы сообщили, что с ними все хорошо, но вблизи их дома упали обломки, вызвав громкие звуки взрывов.
В ночь на 14 ноября Россия массированно обстреляла Киев. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что в результате атаки пострадал их дом.
Об этом фотографы сообщили на своей инстаграм-странице, передает 24 Канал. В доме Либеровых выбило окна.
Не пропустите Горящие дома и напуганные дети: что звезды говорят о массированном обстреле Киева
В сториз Константин и Влада Либеровы опубликовали видео, на котором слышны сильные звуки взрывов.
С первым моментом нас. Выбило окна в доме,
– написали они.
Россия обстреляла Киев / видео из инстаграма Либеровых
Фотографы отметили, что с ними все хорошо, но добавили, что сегодня в столице было громко.
Рядом с нашим домом где-то очень близко упали обломки – это и слышно на первом видео,
– написали Либеровы.
Заметим! Константин и Влада Либеровы ожидают рождения первенца. Замечательной вестью они поделились в июле этого года. Уже совсем скоро у фотографов родится сын.
Ночная атака на Киев: главное
В результате ночной российской атаки пострадали Дарницкий, Днепровский, Подольский, Шевченковский, Голосеевский, Деснянский, Соломенский и Святошинский районы Киева.
Ночью Виталий Кличко сообщил, что повреждены участки тепловых сетей: "В Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий".
Около 13:30 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что количество пострадавших возросло до 35, погибло 6 человек.