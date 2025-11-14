Будинок фотографів Ліберових постраждав унаслідок атаки на Київ

У ніч проти 14 листопада Росія масовано обстріляла Київ. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що внаслідок атаки постраждав їхній будинок.

Про це фотографи повідомили на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал. У будинку Ліберових вибило вікна.

У сториз Костянтин і Влада Ліберови опублікували відео, на якому чути сильні звуки вибухів.

З першим моментом нас. Вибило вікна в будинку,

– написали вони.

Росія обстріляла Київ / відео з інстаграму Ліберових

Фотографи зазначили, що з ними все добре, але додали, що сьогодні в столиці було гучно.

Поряд з нашим будинком десь дуже близько впали уламки – це і чутно на першому відео,

– написали Ліберови.

З Ліберовими все добре після атаки / Скриншот з інстаграму фотографів

Зауважимо! Костянтин і Влада Ліберови очікують на народження первістка. Чудовою звісткою вони поділились у липні цього року. Вже зовсім скоро у фотографів народиться син.

