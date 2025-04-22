Более 25 "Шахедов: украинские звезды попали под обстрел в Одессе
- Маша Ефросинина, Оля Полякова и Ксения Мишина оказались под обстрелом в Одессе во время атаки дронами Shahed-136.
- В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства.
Вчера, 21 апреля, Маша Ефросинина, Оля Полякова и Ксения Мишина, которые находились в Одессе, оказались под обстрелом. Россия атаковала регион ударными дронами типа Shahed-136.
Ефросинина и Полякова в Одессе проводили концерт "Взрослые девушки", а актриса Мишина находилась в городе по собственным причинам. Однако все трое оказались под российской атакой, пишет Show24.
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Оля Полякова и Маша Ефросинина опубликовали в инстаграм-сторис совместное видео, где рассказали, что как раз закончили концерт и готовились к отдыху, как в один момент услышали взрывы и решили спуститься в укрытие. Они призвали людей беречь себя.
Полякова и Ефросинина рассказали об обстреле Одессы: смотрите видео онлайн
Ксения Мишина во время обстрела находилась на улице. Ей пришлось бежать в безопасное место под звуки взрывов. Своими эмоциями она также поделилась в инстаграме.
30 шахедов. Одесса. Бежали со всех ног. Давно не испытывала такого страха,
– написала актриса.
Ксения Мишина попала под обстрел в Одессе: смотрите видео онлайн
Отметим, что в Одессе в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства. На местах вспыхнули пожары.