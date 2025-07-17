Объединились ради важной цели: украинские звезды снялись в пародии на Гарри Поттера
- Atlas Festival выпустил социальный ролик в стиле Гарри Поттера для поддержки Сбора №13 вместе с фондом "Вернись живым".
- Цель – собрать 100 миллионов гривен на транспорт и оборудование для перехвата вражеских целей, с возможностью выиграть квартиру или BMW за донат.
- В роликах снялись известные люди, такие как Виталий Козловский и Илья "Гендальф" Самойленко.
Atlas Festival представляет серию социальных роликов в поддержку Сбора №13, которую команда создает вместе с благотворительным фондом "Вернись живым". На этот раз видео сняли в стиле культовой саги о Гарри Поттере.
Главные герои ищут квартиру и магический артефакт, который превращает все в донаты. Об этом сообщает Show 24.
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Роль Гарри Поттера сыграл певец Виталий Козловский, Лорда Волдеморта – комик Марк Куцевалов, а Албуса Дамблдора – легендарный "азовец" Илья "Гендальф" Самойленко.
В ролике также снялись: участник группы "Курган и Agregat" Амил Насиров, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, шоумен Иван Люленов, Петр Бампер, лидер проекта МУР Александр Хоменко, певец EL Кравчук и другие.
Команда добавила к видео немало мемов и пасхалок для фанатов саги о Гарри Поттере: матч по квиддичу, урок по Темным искусствам и даже "битву" с Лордом Волдемортом.
Представители социально-ответственного бизнеса стали партнерами юмористического ролика. Вместе с украинскими звездами они приглашают присоединиться к розыгрышу подарков.
За донат от 300 гривен можно выиграть квартиру в пригороде Киева, в комплексе Park Royal, а за донат от 200 гривен – BMW 3 серии из автосалона.
Цель – собрать 100 миллионов гривен, чтобы закупить транспорт, FPV-дроны, комплексы управления и дополнительное оборудование, что необходимо, чтобы эффективно перехватывать вражеские цели.
Важно! Приобщиться к сбору можно по ссылке.
Коротко о Atlas Festival 2025
Atlas Festival 2025 пройдет 18-20 июля в Киеве на территории ТРЦ Blockbuster Mall.
На сцене появятся не только украинские артисты, но и легендарная финская рок-группа The Rasmus.
Билеты можно приобрести на сайте.