Объединились ради важной цели: украинские звезды снялись в пародии на Гарри Поттера

Atlas Festival представляет серию социальных роликов в поддержку Сбора №13, которую команда создает вместе с благотворительным фондом "Вернись живым". На этот раз видео сняли в стиле культовой саги о Гарри Поттере.

Главные герои ищут квартиру и магический артефакт, который превращает все в донаты. Об этом сообщает Show 24.

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Роль Гарри Поттера сыграл певец Виталий Козловский, Лорда Волдеморта – комик Марк Куцевалов, а Албуса Дамблдора – легендарный "азовец" Илья "Гендальф" Самойленко.

В ролике также снялись: участник группы "Курган и Agregat" Амил Насиров, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, шоумен Иван Люленов, Петр Бампер, лидер проекта МУР Александр Хоменко, певец EL Кравчук и другие.

Команда добавила к видео немало мемов и пасхалок для фанатов саги о Гарри Поттере: матч по квиддичу, урок по Темным искусствам и даже "битву" с Лордом Волдемортом.

Представители социально-ответственного бизнеса стали партнерами юмористического ролика. Вместе с украинскими звездами они приглашают присоединиться к розыгрышу подарков.

За донат от 300 гривен можно выиграть квартиру в пригороде Киева, в комплексе Park Royal, а за донат от 200 гривен – BMW 3 серии из автосалона.

Цель – собрать 100 миллионов гривен, чтобы закупить транспорт, FPV-дроны, комплексы управления и дополнительное оборудование, что необходимо, чтобы эффективно перехватывать вражеские цели.

Важно! Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Коротко о Atlas Festival 2025