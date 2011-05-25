Водить вопреки: как в Украине обучают вождению людей с инвалидностью

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Из-за полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине стремительно растет. Боевые ранения часто приводят к ампутациям и другим тяжелым травмам – для многих это стало началом новой, сложной жизни. В то же время одним из способов вернуть контроль для людей с инвалидностью оказалась возможность управлять автомобилем.

Как людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата получить водительское удостоверение в Украине? Сколько это стоит? Как возможность ездить за рулем улучшает качество жизни? Ответы на эти и другие вопросы ищите в материале проекта "Красота в несокрушимости".

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Сегодня в Украине функционирует 7 "Безбарьерных автошкол" , расположенных в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Кропивницком, Каменце-Подольском и Кривом Роге.

Что такое "Безбарьерная автошкола"

Это специализированные учебные заведения, созданные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, где они могут овладеть управлением автомобилем с ручным управлением. Эта инициатива реализуется Министерством внутренних дел в рамках национального проекта "Без барьеров" при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской.

Основной целью создания "Безбарьерных автошкол" было обучение военных, которые возвращаются с фронта с ранениями и протезированием, но также в этих школах вождения могут учиться гражданские, которые имеют инвалидность с рождения или приобрели ее в течение жизни.

Сейчас обучение в "Безбарьерных автошколах" можно пройти по категории B (легковые автомобили), а в Днепре уже существует возможность обучения по категории С на грузовики. К тому же военнослужащие, которые уже имеют права категории С, могут пройти сокращенный курс обучения (всего 17 часов) для получения категории В.

Как проходит обучение в "Безбарьерных автошколах"

Для начала нужно получить медицинскую справку по форме 083/о, которую выдают медицинские учреждения, проводящие осмотр кандидатов в водители. Следующий этап – подача необходимых документов для зачисления в автошколу. После этого формируются учебные группы, обычно по 10 человек, и стартует учебный процесс.

"Безбарьерные автошколы" направлены на создание комфортных условий для обучения. Помещения автошкол полностью адаптированы под потребности людей с инвалидностью: соответствующая высота парт и столов, специальные двери шириной не менее 90 сантиметров, пандусы и другие необходимые элементы согласно всем стандартам доступности.

"Безбарьерная автошкола" во Львове / Фото 24 Канала

Студенты автошколы имеют возможность выбирать формат обучения. Теоретический курс можно проходить в смешанных инклюзивных группах – очно, дистанционно или по индивидуальной программе дома.

После завершения теоретической части ученики сдают экзамен в сервисном центре МВД. Если теория сдана успешно – начинается практика.

Занятия проводят опытные педагоги и инструкторы, которые прошли специальную подготовку для работы с людьми с инвалидностью. Каждый преподаватель имеет аттестаты сервисного центра МВД, проходит курсы повышения квалификации и тренинги по обмену опытом.

Практическое вождение происходит на специально оборудованных автомобилях, адаптированных для людей с инвалидностью. Такие машины имеют ручное управление – то есть все действия, которые обычно выполняются ногами, здесь перенесены на руки. Например, чтобы набрать скорость, нужно просто потянуть специальный рычаг на себя. А чтобы остановиться – нажать на него.

В салоне могут быть дополнительные удобства:

рычаги управления тормозами и газом для правой или левой руки,

специальные держатели на руле для удобного поворота,

педали, которые можно нажимать левой ногой,

джойстики для включения фар, поворотов и других функций.

Студенты могут выбрать автоматическую или механическую коробку передач. Это позволяет людям с различными типами физических ограничений комфортно и безопасно учиться вождению.

Завершающим этапом для студентов является практический экзамен в сервисном центре МВД. После успешной сдачи экзамена в том же центре, где проходил теоретический экзамен, студент получает водительское удостоверение.

Весь учебный процесс включает 64 часа теоретической подготовки продолжительностью около 4 недель и 40 часов практических занятий на сертифицированных автомобилях с ручным управлением продолжительностью около 1,5 месяца.

Сколько стоит обучение

Стоимость обучения составляет ориентировочно 6 000 гривен: теоретическая часть – 1 755 гривен, практическая – 4 245 гривен плюс расходы на топливо. В некоторых случаях обучение могут оплатить государство или общественные организации.

Мы заключаем трехстороннее соглашение: университет, лицо и общественная организация или отдел соцзащиты, который покрывает стоимость обучения,

– объяснили в автошколе.

Выпускники "Безбарьерных школ" делятся своим опытом

По словам руководителя автошколы во Львове, которая действует на базе Львовского государственного университета внутренних дел, Олега Гуменюка, заинтересованных в обучении немало, особенно среди защитников. Сейчас среди студентов примерно поровну военных и гражданских. Хотя мужчин больше, женщин также немало, и каждый имеет свою особую историю.

Одним из первых, кто получил водительское удостоверение после прохождения обучения в инклюзивной автошколе, стал Валерий Безверхий из Херсона. До начала полномасштабного вторжения он жил в родном городе и возглавлял социальный проект по перевозке людей с инвалидностью. Война заставила его эвакуироваться на Волынь, тогда и появилась возможность реализовать давнюю мечту – получить водительские права.

Обучение, по его словам, было доступным и понятным. Вопросы, которые возникали во время занятий, преподаватели помогали решить сразу. Теоретический экзамен он сдал со второй попытки, а практику – с первой.

Я просто давно хотел иметь права. Для меня это не только о комфорте, а о свободе и возможностях. Особенно для людей с инвалидностью, которые часто ограничены в передвижении – и общественным транспортом, и инфраструктурой,

– объяснил мужчина.

Валерий Безверхий получил права во Львове / Фото из архива ЛьвГУВД

Еще один студент "Безбарьерной автошколы" Кристиан Альберт, военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кристиан Альберт / Фото из архива ЛьвГУВД

В марте 2022 года, во время боевых действий в Буче, он получил пулевое ранение, в результате которого потерял руку. После длительной и сложной реабилитации Кристиан начал адаптацию к гражданской жизни. Однако столкнулся с одним важным препятствием – отсутствием водительских прав. Поиски автошколы оказались не такими простыми – большинство учебных заведений отказывали ему в обучении. Тогда ветеран узнал, что ему нужно обучаться в специализированной автошколе. После этого Кристиан нашел "Безбарьерную автошколу" во Львове и начал теоретический курс.

Была основная группа, которая ходила на занятия в автошколу. У меня не получалось, потому что эти часы пересекались с моими рабочими часами, поэтому я мог проходить теорию онлайн,

– вспомнил военный.

Теоретический экзамен для него оказался самым сложным. Кристиан пересдавал его несколько раз. В то же время практическая часть, как отметил мужчина, была значительно проще, а инструктор делился "фишками" и подсказывал детали, о которых не пишут в учебниках. Практические занятия проходили с инструктором – на площадке и в городе.

Ветеран Национальной гвардии Станислав Сикорский тоже учился в "Безбарьерной автошколе" во Львове. В марте 2023 года он получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали левую ногу. До травмы мужчина не имел водительского удостоверения, но после ранения встал вопрос о самостоятельном передвижении. По рекомендации знакомых он обратился в автошколу, где теорию тоже изучал онлайн.

Теоретический экзамен сдал со второго раза. Первый раз немного переволновался,

– рассказал Станислав.

После этого он начал практические занятия с инструктором и практический экзамен сдал с первого раза.

Станислав Сикорский / Фото из архива ЛьвГУВД

Другая история – Надежды Дьолог, паралимпийского призера по фехтованию. Война заставила ее тренироваться за рубежом, где она столкнулась с проблемой отсутствия собственного транспорта.

Постоянно приходилось кого-то просить довезти, а расстояния большие, и зависеть от других было сложно. Тогда я поняла, что нужны права,

– рассказала спортсменка.

Надежда теорию изучала онлайн, а экзамен сдавала в Ужгороде. Практику она проходила во Львове. Женщина рассказала, что обучение для нее было комфортным и хорошо организованным.

"Когда я сказала, что планирую выезжать за границу в сжатые сроки, меня подготовили просто идеально", – отметила Дьолог. Теорию она сдала после нескольких попыток, а вот практический экзамен – с первого раза.



Надежда Дьолог / Фото из архива ЛьвГУВД

После получения прав выпускники автошкол переходят к следующему этапу – покупки собственной машины и переоборудование ее на ручное управление. Большинство из них выбирают автомобили с автоматической коробкой передач, поскольку ими проще управлять.

Если человек хочет переоборудовать автомобиль, он подает заявление в сервисный центр, получает разрешение именно под ту марку автомобиля, который будет переоборудовать, проходит сертификацию – и в случае соответствия нормам авто регистрируют как специальное,

– объяснили в автошколе.

Здесь важно учитывать, что стоимость и продолжительность переоборудования автомобиля очень индивидуальны, в зависимости от автомобиля, который выбирает человек.

Собственное авто кардинально меняет качество жизни людей. Как отметил ветеран Станислав Сикорский, теперь ему не нужно подстраиваться под расписание общественного транспорта или зависеть от других людей. Автомобиль позволяет планировать дела по своему усмотрению и быть хозяином своего времени.

Особенно изменения чувствуют люди, которые передвигаются на колесном кресле, отметила Надежда Дьолог. "Не знаю, как жила без машины. Она дает такую свободу. Независимо от погоды или обстоятельств, можешь сесть и поехать куда надо", – рассказала спортсменка. Единственное, о чем она жалеет – что не получила права раньше: "Чем быстрее человек с инвалидностью будет иметь права, тем больше возможностей появится в его жизни".

Однако на пути к самостоятельности не обходится без трудностей. Первое время нужно привыкнуть к габаритам авто, дорожной ситуации, научиться уверенно реагировать на трафик. Часто возникают и внешние препятствия – в частности, несоблюдение правил парковки другими водителями.

Хотелось бы, чтобы паркомест для людей с инвалидностью было больше. И чтобы люди понимали: эти места нужны тем, у кого сложные формы инвалидности. Мне, например, надо достать кресло-коляску, широко открыть дверь – если кто-то припарковался вплотную, я просто не смогу сесть в авто,

– объяснила Надежда Дьолог.

Надежда Дьолог – выпускница "Безбарьерной школы" / Фото из архива ЛьвГУВД

Несмотря на эти вызовы, выпускники автошкол для лиц с инвалидностью отмечают: преимуществ в вождении значительно больше, чем трудностей. Самое главное, говорят они, – преодолеть собственные страхи, тщательно изучить правила дорожного движения и постоянно совершенствовать навыки.

Почему "Безбарьерные автошколы" сейчас – это необходимость по всей Украине

"Безбарьерные автошколы" играют ключевую роль в обеспечении социальной интеграции людей с инвалидностью, предоставляя им возможность самостоятельно передвигаться и быть полноценными участниками общественной жизни. Как свидетельствуют истории выпускников, возможность самостоятельно управлять автомобилем кардинально меняет качество жизни людей с инвалидностью, предоставляя им свободу передвижения и независимость. Собственный автомобиль – это возможность поехать к врачу, на работу, по делам – не ожидая помощи, не полагаясь на других. А еще – это о свободе: когда ты больше не "человек, которого нужно подвозить", а водитель, который сам принимает решение.

К тому же "Безбарьерные автошколы" способствуют изменению общественного восприятия людей с инвалидностью. Когда граждане регулярно видят за рулем водителей с особыми потребностями, это разрушает стереотипы об их несостоятельности и зависимости.

Развитие таких автошкол по всей стране – это шаг к европейским стандартам доступности. Это о современной Украине, где каждый имеет равные возможности.