Была хорошим ребенком, – бабушка Анны Тринчер призналась, что ей не нравится во внучке

Бабушка Анны Тринчер поддержала певицу на премьере ее нового трека "Зірочка палай". На событии она призналась, за что может критиковать внучку.

Бабушка певицы, Елена, поделилась, что считает внучку "мудрой не по возрасту". Она призналась, что Анна не слишком прислушивается к ее советам. Об этом пишет Show 24 в программе "Тур по звездам".

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Бабушка Анны Тринчер рассказала, что может критиковать внучку за ее откровенность. Также бабушке Елене не нравится, когда девушка что-то в себе меняет.

Мне очень не нравится, когда она показывает себя очень откровенно, как по мне, это плохо. У меня всегда болит сердце, потому что она теряет свою индивидуальность (когда что-то меняет в себе, – Show 24). Была же милым, хорошим ребенком,

– поделилась бабушка исполнительницы.

Она также добавила, что положительно отнеслась к тому, что певица увеличила грудь.

"Но ведь грудь – это совсем другое. Девушку украшает этот элемент. Грудь нужна, а губы мне не нравятся", – призналась женщина.



Анна Тринчер с бабушкой / Фото из инстаграма Анны Тринчер

Добавим, ранее Анна Тринчер рассказала о неожиданном звонок от отца, с которым не общается 7 лет. Певица призналась, что не решилась поднять трубку.

По словам Анны Тринчер, ее отношения с папой ухудшились с 12 лет, когда он ушел из семьи. За это время она пыталась доказать, что является дочерью, которой можно гордиться. Но теперь артистка сомневается, сможет ли восстановить с отцом связь.