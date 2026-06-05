Сильная боль и потеря памяти: 85-летняя Барбара Брыльска рассказала о неизлечимой болезни

Польская актриса Барбара Брыльска сегодня, 5 июня, празднует день рождения. Звезде исполнилось 85 лет.

Актриса, которую помнят по советскому фильму "Ирония судьбы", призналась о тяжелой болезни. Она рассказала о своем состоянии здоровья в комментарии российскому медиа "Абзац".

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Барбара Брильская призналась, что ее самочувствие ухудшается. К сожалению, современная медицина уже не может помочь. Актриса борется с постоянной и сильной болью.

Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не поделать. Лечиться бесполезно, это не поможет. Это болезнь старости,

– сказала Брыльская.

Актриса призналась, что сейчас хочет только здоровья и покоя. Сейчас она почти не выходит в свет и живет сама. Многие ее друзья уже ушли из жизни, а сын с семьей живет отдельно.

"Сын живет отдельно, со своей семьей, а я пока все делаю сама. Он, правда, делает покупки – чтобы я не таскала тяжелое. А остальное – все сама. У меня дома есть кошка, ее зовут Малютка... Ходит по столу передо мной – туда-сюда. Поэтому я с ней разговариваю", – поделилась Барбара Брыльска.

Отметим, в январе этого года в сети распространилась информация о том, якобы Барбара Брыльска умерла. Затем оказалось, что в прессе ее спутали с другой актрисой.

Где сейчас Барбара Брыльска?

Сейчас польская актриса проживает в Варшаве, она закончила свою актерскую карьеру.

После начала полномасштабного вторжения Барбара Брыльска осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, как бедность и коррупция процветает в России.

После этих заявлений оккупанты решили вырезать ее из фильма "Ирония судьбы", но это спровоцировало лишь насмешки в сети.