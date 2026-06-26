Скончался известный украинский режиссёр Бата Недич

Бата Недич (Светислав Богославович) – украинский кинорежиссёр и кинопродюсер сербского происхождения. За годы своей деятельности художник создал немало известных фильмов и сериалов: "Деревня на миллион", "Век Якова", "Другой Франко" и др.

О трагической новости сообщили близкие люди на странице режиссера в Facebook.

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В посте говорится, что мужчина скончался вчера, 25 июня. Причиной смерти стала длительная борьба с болезнью. На смерть звездного коллеги уже отреагировали сценаристы, кинокритики, продюсеры и многие другие.

Украинский сценарист Николай Бровченко рассказал, что режиссер всегда оставался молодым и улыбчивым. Он был готов снимать даже без бюджета, пусть даже каждый день.

В Одесской киностудии рассказали, что Бата работал над телесериалом "Фильм для НЕПмана". Теперь работу придется завершать без режиссера.

Бата Недич / Фото из Facebook режиссёра

Как режиссёр Бата дебютировал в 1989 году благодаря фильму "Поезда без улыбок". Продюсер Михаил Бейзерман, который был другом Недича, рассказал, что в своё время его товарищ приехал в Одессу всего на несколько дней, а в результате остался здесь на всю жизнь.

А телеведущая Тала Калатай вспомнила один случай, который произошел во время съемок сериала "Маршрут милосердия".

"А ещё я всегда буду вспоминать историю, как ехала на съёмки сериала "Маршрут милосердия" и попала в серьёзное ДТП. Съёмочная группа приехала через 15 минут, и первое, что они увидели, – это мою разбитую машину, врезавшуюся в дерево. Бата бежал со всей скоростью, сел в машину, разговаривал со мной, но чтобы вывести меня из шока, решил пошутить: "У тебя такие классные шторки безопасности – розовые, из синтепона, можно куртку сшить", – и тогда я опомнилась, так смеялась", – поделилась Калатай.

Недавно скончался и легендарный продюсер Клайв Дэвис, открывший миру Уитни Хьюстон и Алисию Киз.